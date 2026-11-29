Archivo - Imagen de archivo de dos urnas en una mesa electoral. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mesas electorales en Navarra se han constituido este domingo con normalidad en el inicio de esta jornada de comicios en la Comunidad foral. La única incidencia registrada ha sido que algunos dispositivos de lectura de MiDNI habían llegado descargados, según informan desde la Delegación del Gobierno.

Navarra cuenta en estas elecciones con un total de 956 mesas distribuidas en 362 locales electorales. Están llamadas a votar 535.313 personas; de ellas 500.413 son electores residentes en España y el resto, 34.900, son electores residentes en el extranjero. Respecto al voto por correo, se han admitido 20.897 solicitudes, de las que 15.714 fueron presentadas de manera presencial y el resto, 5.183, de forma telemática.

El dispositivo de seguridad para este domingo estará compuesto por 276 efectivos de la Policía Nacional; 933 de la Guardia Civil; 320 de la Policía Foral; y 175 de la Policía Municipal de Pamplona. A ellos se unen efectivos de las policías locales del resto de los municipios navarros, en torno a 75 agentes.

En estas elecciones generales se ha establecido un conjunto de medidas preventivas, reactivas y de coordinación ante posibles incidentes en el ámbito de la ciberseguridad que puedan afectar a las redes que soportan los sistemas informáticos relacionados con las elecciones, las campañas, las administraciones públicas y otros actores relevantes en esta materia, así como a las infraestructuras consideradas críticas.

En estos comicios el DNI digital será un medio válido para identificarse y las mesas electorales contarán con los dispositivos de lectura necesarios para ello. También serán válidos el carnet de conducir y el pasaporte.