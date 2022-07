Un acto en Pamplona recuerda a Germán Rodríguez en el 44 aniversario de los sucesos de los Sanfermines de 1978

La plataforma Sanfermines 78 Gogoan y la Federación de Peñas rechazan la "impunidad" y reclaman una memoria con "justicia"

PAMPLONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Sanfermines 78 Gogoan y la Federación de Peñas de Pamplona han organizado este viernes, 8 de julio, el tradicional acto en recuerdo a Germán Rodríguez, fallecido por disparos de la policía en los sucesos ocurridos en las fiestas de San Fermín de 1978.

El homenaje ha tenido lugar a las 13.00 horas junto a la estela que recuerda a Germán Rodríguez en Pamplona, donde se han depositado varios ramos de flores y se ha bailado un aurresku. También se ha cantado un 'bertso', así como la canción 'Hilarria', que recuerda la figura de Germán Rodríguez. A lo largo del acto se han coreado consignas como 'Herrira ez du barkatuko' (El pueblo no perdona) o 'Policía asesina'.

El encargado de conducir el homenaje, Sabino Cuadra, de Sanfermines 78 Gogoan, ha comenzado su intervención censurando las condiciones "impresentables" del Ayuntamiento de Pamplona para celebrar este acto. Así, ha criticado que les hayan fijado una altura máxima del escenario de 40 centímetros, la exigencia de un certificado de un técnico, la firma de una póliza de responsabilidad civil para garantizar posibles daños "de hasta 300.000 euros" y un medidor de sonido. Críticas que han sido contestadas por los asistentes con pitidos y gritos de 'UPN kanpora' (Fuera UPN).

Cuadra ha trasladado su solidaridad con las peñas de San Fermín "a las que han sido negadas parte de sus actuaciones". También al colectivo Herri Sanferminak cuyas actuaciones "han sido suspendidas" y otros colectivos "a los cuales este ayuntamiento les ha impedido la posibilidad de reforzar el carácter popular de los Sanfermines y convertirlo en un circo dependiente de su sacrosanta voluntad".

A continuación, Marta Aparicio, de la Federación de Peñas, y Mentxu Velasco, de Sanfermines 78 Gogoan, han leído, en euskera y castellano, un manifiesto conjunto en el que han destacado que "son 44 años manteniendo la memoria de lo que pasó" y han remarcado que "seguimos firmes en nuestro empeño" para exigir "verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".

Han subrayado que "no queremos quedarnos únicamente en la verdad" sino que "nuestra memoria implica necesariamente justicia". Han censurado "los crímenes del franquismo y de la Transición" y han exigido medidas políticas y jurídicas que "cierren de forma democrática estas dolorosas heridas".

En este sentido, han rechazado la Ley de Memoria Democrática que, aunque presenta "mejoras parciales", no reconoce, a su entender, "las exigencias de una verdad sin restricciones, un libre acceso a la justicia y una reparación integral para las víctimas". "El procesamiento y juicio para Martín Villa y todos los responsables de aquel crimen de Estado no tienen cabida en esta ley", han reprochado. Por eso, han llamado a los representantes políticos a que "no permitan que esta ley se convierta en otra oportunidad perdida".

Han afirmado que los sucesos del 8 de julio de 1978 "forma parte de un conjunto de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos" para el "mantenimiento de una situación de opresión y violencia institucional". Y han expresado su empatía con "todas las personas que en estos momentos están sufriendo las criminales políticas migratorias de los Estados, con resultados tan sangrientos y terribles como los llevados a cabo en la frontera de Melilla".

El acto ha finalizado con un canto de todos los asistentes del 'Eusko gudariak' y la Internacional en euskera.