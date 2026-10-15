Acuerdo entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España para la transferencia de la competencia de I+D+i

La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado este jueves un acuerdo entre el Ejecutivo foral y el Gobierno de España para la transferencia de la competencia de I+D+i a la Comunidad foral.

Chivite ha destacado, en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al pleno del Parlamento foral, que se trata de una "muy buena noticia". "Es positivo para el desarrollo de nuestro autogobierno, esta sería la quinta transferencia que hacemos como Gobierno. Seguimos ampliando nuestro autogobierno, seguimos fortaleciendo nuestra foralidad y desde luego es positivo para la ciudadanía navarra y para la prosperidad de nuestra tierra, que es nuestro objetivo principal", ha afirmado.

La presidenta ha explicado que este mismo jueves el vicepresidente primero del Gobierno, Javier Remírez, y el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, ofrecerán detalles en una rueda de prensa, ya que han sido ellos los responsables de la negociación.

Chivite ha afirmado que en los próximos días se convocará la Junta de Transferencias para "dar los pasos previstos en la normativa para ejecutar este nuevo hito que hace crecer nuestro autogobierno". "Con la competencia de I+D+i vamos a aumentar nuestra capacidad de decisión en esta materia. Creo que si Navarra ya lo venía haciendo bien en la materia, esto nos va a permitir seguir avanzando y seguir siendo incluso más ambiciosos en esta competencia", ha indicado.

María Chivite ha destacado que "esto supone una mayor responsabilidad, pero estoy convencida de que podremos todavía ser más ambiciosos". La presidenta ha destacado que Navarra es "una región innovadora fuerte, la región que más ha invertido en I+D+i, el 2,34%".

TRASPASO DE TRÁFICO

María Chivite ha sido preguntada sobre las declaraciones del presidente de la comisión gestora del PPN, Sergio Sayas, que aseguró que su formación intentará que la Guardia Civil de Tráfico no salga de Navarra tras el traspaso de esta competencia. La presidenta ha afirmado que "el Gobierno de Navarra va a hacer todo lo que esté en su mano para proteger una competencia que es nuestra, que Franco nos la quitó, y que hemos tenido que hacer dos modificaciones normativas en esta Comunidad para que esta competencia vuelva a ser de titularidad Navarra".

Chivite ha indicado que "es verdad que el presidente del Partido Popular de Navarra el otro día en el acto de la Guardia Civil dijo que iba a revertir esta competencia pero creo que a quien hay que hacerle la pregunta es a la presidenta de UPN, que acaba de cerrar un acuerdo para las elecciones con el Partido Popular, hablando del tema del autogobierno, cuando el Partido Popular acaba de decir que lo que va a hacer es revertir las competencias". "¿Cuál es la posición de UPN ante esto? Y, por cierto, ¿cuál es la posición de UPN ante la propuesta del Partido Popular de reajustar, creo que esa es la expresión que se ha utilizado, el tema de las pensiones? Lo digo porque hay casi 140.000 navarros y navarras que se pueden ver afectados por esto", ha señalado.