El consejero García junto con la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez, la directora de CEIN, Uxue Itoiz (CEIN) y galardonados de la aceleradora HEALTH. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha entregado este viernes el premio al mejor proyecto participante en la Aceleradora HEALTH, impulsada por el Gobierno de Navarra a través de la sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN).

El premio, dotado con 8.000 euros, ha sido concedido ex aequo a dos proyectos: Additive 3D Engineering, centrado en el desarrollo de modelos anatómicos y tejidos biomiméticos impresos en 3D para entrenamiento quirúrgico, validación técnica y planificación preoperatoria, que promueven Pablo Larumbe y Patxi Larumbe; y Popcorn Therapeutics, sistema modular de administración de adenovirus oncolíticos de triple acción que se inyecta directamente en el tumor para pacientes con tumores cerebrales pediátricos letales, cuyo equipo integran Iker Ausejo y Marta Alonso.

En el evento en el que se ha conocido a los ganadores, el consejero García ha subrayado la importancia de la innovación y el emprendimiento para Navarra, especialmente en el área de la salud, que ha destacado que detrás de cada avance científico hay personas que esperan una respuesta, un diagnóstico más preciso o un tratamiento más efectivo ha destacado.

Asimismo, ha valorado iniciativas como el programa Aceleradora HEALTH, un apoyo a emprendedores con ideas innovadoras en salud, así como a proyectos empresariales que todavía se encuentran en sus primeras etapas. Al acto también ha asistido la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez.

Esta aceleradora ha cumplido este año su sexta edición con el propósito de apoyar a personas emprendedoras con ideas de negocio innovadoras y diferenciales vinculadas al sector de la salud, así como a proyectos que se encuentren en fase de lanzamiento o que ya operen en el mercado desde hace, como máximo, un año. Para ello, CEIN facilita a los participantes formación especializada, mentorías expertas y acceso al ecosistema, para así identificar su oportunidad de mercado y validar su modelo de negocio.

Además del premio en metálico, que se destinará a la puesta en marcha del proyecto, los ganadores podrán participar en el programa de crecimiento y escalado de CEIN HEALTH ScaleUp 2027, así como instalarse durante seis meses, de forma gratuita, en el Vivero de Innovación de CEIN.

Las iniciativas galardonadas han sido elegidas esta mañana entre las seis participantes en el proceso de aceleración, que han defendido sus propuestas ante un jurado integrado por representantes de la dirección general de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Navarra, Navarra Health Cluster, Navarrabiomed, Área de Salud de Tudela, Cinfa y CEIN.

La Aceleradora HEALTH forma parte del itinerario CEIN HEALTH, que facilita servicios especializados para el fomento, la aceleración y el escalado de iniciativas de innovación y emprendimiento en salud.

PROYECTOS PARTICIPANTES EN LA ACELERADORA HEALTH 2026

Además de los proyectos ganadores, han tomado parte en la Aceleradora HEALTH los siguientes proyectos:

-ComunicaIA. Asistente de comunicación digital diseñada para ayudar a personas con ELA que han perdido o están perdiendo la capacidad de hablar, que facilita la conversación y genera respuestas de forma más ágil.

-First Assay. Iniciativa biotech orientada al desarrollo de una plataforma de ensayos biológicos utilizando modelos acuáticos, especialmente ovas embrionadas y larvas de salmónidos, con aplicaciones en acuicultura, biotecnología, medioambiente y cosmética.

-Inmunoterapia contra el cáncer. Fármaco biológico de inmunoterapia, más eficaz que las inmunoterapias convencionales como alternativas terapéuticas en pacientes que no responden frente a las terapias convencionales.

-Plataforma diagnóstico. Plataforma software para el análisis de señales electromiográficas y diagnóstico de enfermedades neuromusculares que mejora las prestaciones relativas a eficiencia y eficacia diagnóstica de los equipos comerciales de EMG actuales.