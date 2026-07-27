Adjudicado el 98,03% de las 356 plazas de docentes no universitarios ofertadas para este año 2026 en Navarra

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Analizado el proceso por cuerpo docente, en el caso de los docentes del cuerpo de Catedráticos de Música y Artes escénicas, la tasa de plazas adjudicadas es del 83,3%, ya que se han adjudicado 15 de las 18 plazas convocadas, quedando 3 plazas sin cubrir. Tampoco se han cubierto 2 de las 25 plazas ofertadas en el cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y, en el cuerpo de Maestros, han quedado 2 plazas vacantes de las 290 ofertadas, según ha informado el Gobierno foral.

De las 4.598 personas que realizaron las pruebas escritas en la UPNA los días 21 y 22 de junio, 1.074 pasaron a las pruebas orales, es decir, a la defensa de la Programación y de la Unidad Didáctica.

A partir de este momento, el departamento de Educación está trabajando en el nombramiento como personal funcionario en prácticas de estas 349 nuevas personas seleccionadas, para que el próximo 1 de septiembre tengan adjudicado su centro docente para el curso 2026-27.

Durante el próximo curso los nuevos docentes deberán realizar su periodo de prácticas y, una vez superado, estas personas serán nombradas funcionarias de carrera a partir del 1 de septiembre de 2027.

Para este proceso selectivo, ha indicado el Gobierno, ha sido necesaria la colaboración de 74 profesores procedentes de otras Comunidades autónomas. En el caso de especialidades de Música y Artes Escénicas además han participado 7 asesores, una orquesta y alumnado de la Escuela de Danza y del Conservatorio Superior de Música de Navarra. El Gobierno ha señalado que otro de los factores a destacar ha sido el calor extremo y, hasta ahora inusual, bajo el que se ha desarrollado el proceso selectivo. Los efectos de esta ola de calor se han tratado de paliar con una dotación extraordinaria de sistemas de ventilación a los tribunales.

Esta labor, ha añadido el Ejecutivo, no habría sido posible sin el trabajo que han desarrollado las personas integrantes de los tribunales evaluadores. Educación quiere mostrar también su agradecimiento a todo el personal auxiliar que ha colaborado, así como a los equipos directivos de los institutos educativos que han sido seleccionados como sedes de actuación de los tribunales, a los responsables de ambos Conservatorios de Música, de la Escuela de Danza de Navarra y de la Escuela de Artes y Diseño de Pamplona, sin olvidar al personal de la UPNA al que agradece su labor facilitadora en el uso de los espacios universitarios.