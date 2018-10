Tramitan el proyecto de ley para dar crédito al Acuerdo por el Empleo

Actualizado 26/01/2015 13:14:03 CET

PAMPLONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra han admitido a trámite un proyecto de ley, presentado por el Gobierno, por el que se concede un crédito extraordinario de 5.498.455 euros para atender durante el año 2015 las necesidades de financiación correspondientes al Acuerdo para la Reactivación de la Economía y el Empleo y el Consejo del Diálogo Social.

Sobre este asunto, Carlos García Adanero, portavoz de UPN, ha destacado, en declaraciones a los medios de comunicación, las "incoherencias" de algunos partidos, como los nacionalistas y el PPN, respecto a esta ley, "según en que lugar estén de votar una cosa o la contraria". Según ha dicho, los 900.000 euros para CEN y UGT y CCOO es "menos dinero que el que había hasta ahora". "Al final, están en contra de la concertación en Navarra porque ha dado buenos resultados", ha expuesto.

Por su parte, el socialista Santos Cerdán ha señalado que "ya era hora de que viniera" el proyecto de ley porque "en todo lo que sea reactivar la economía y el empleo estaremos a favor". "Creemos en la concertación, algo en lo que el PP no cree", ha criticado, para indicar que no entiende "las quejas de otros partidos, que lo que no aprueban aquí sí lo aprueban en la comunidad vecina".

Por el contrario, Bakartxo Ruiz, de Bildu, ha considerado un "escándalo" el proyecto de ley, que enmendarán a la totalidad, y ha defendido que "la concertación social en Navarra no sea un chiringuito que se base en un ejercicio constante de clientelismo".

Patxi Zabaleta, de Aralar-NaBai, ha manifestado que este proyecto de ley "no es lo que en estos momentos Navarra necesita". "Una de las líneas que se proponen es una línea denominada 'plan de empleo' y el texto es 'compensación por participación en el diálogo social, 900.000 euros' y yo creo que esa línea no puede ser entendida más que como una afrenta a los parados de Navarra", ha dicho, para anunciar que presentarán una enmienda a la totalidad.

La portavoz del PPN Ana Beltrán ha mostrado su "sorpresa" y "preocupación" por si "esta cantidad aumenta otra vez lo que ya están recibiendo" patronal y sindicatos, a los que ha mostrado su "apoyo", pero ha criticado que reciban "tanto dinero de los navarros". "No corresponde, ya tienen cantidades suficientes por el Gobierno de Navarra y tiene que llegar el momento en el que sea controlado", ha expuesto.