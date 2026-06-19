Afecciones en el servicio de villavesas por la celebración de la media maratón San Fermín este domingo en Pamplona

Archivo - Un autobús urbano circula por una calle de Pamplona - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La celebración de 'La Media San Fermín' este domingo en Pamplona afectará al servicio del Transporte Urbano Comarcal (TUC) de 09.30 a 13.30 horas, aproximadamente.

Según han informado desde Moventis TCC, se producirán retrasos y modificaciones en los recorridos de las líneas afectadas por la prueba deportiva.

En concreto, las líneas L3 y L21 tendrán sus respectivas cabeceras en la calle Taconera - Iglesia San Lorenzo (L3) y en la Avenida San Ignacio (L21).

Por su parte, modificarán su recorrido las líneas L4, L6, L8, L9, L10, L12, L15, L16 y L17. Las líneas 4, 8, 9, 10, 12, 15, 16 y 17 sentido oeste, circularán por la Avenida del Ejército, haciendo parada provisional en Avenida del Ejército nº30. Las líneas 4, 9 y 12 sentido Villava/UPNA/Mendillorri, pararán en la Avenida Conde Oliveto 3-7. La línea 10 circulará en ambos sentidos por la calle Monasterio de la Oliva. Asimismo, la línea L6 no accederá a Pamplona por el Vergel, sino que modificará su recorrido hasta el Labrit por calle Errotazar.

Por otro lado, las líneas L14 y L15 modificarán su recorrido. La línea 14 no podrá llegará hasta el Ayuntamiento, y la línea 15 tendrá su parada de cabecera en la Plaza Príncipe de Viana (Sancho el Mayor).

Durante ese periodo de tiempo, las paradas ubicadas en los tramos cortados por la organización permanecerán anuladas, quedando habilitadas aquellas que se encuentran en los recorridos alternativos.

El resto de líneas que circulan por el centro de Pamplona también podrán acumular retrasos puntuales. El detalle de las paradas alternativas de la carrera se podrá consultar en los avisos de cada parada afectada, así como en la web del Transporte Urbano Comarcal. Más información en el teléfono de Atención Ciudadana de la MCP: 948423242.