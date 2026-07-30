Agotadas las ayudas del Plan Tximista Auto para vehículos eléctricos y puntos de recarga

Archivo - Un coche enchufado en un punto de carga. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha agotado la dotación presupuestaria del Plan Tximista Auto destinada tanto a la adquisición de vehículos eléctricos puros como a la instalación de puntos de recarga, tras la elevada demanda registrada desde la puesta en marcha de esta convocatoria extraordinaria con fondos propios, según ha informado el propio Ejecutivo en una nota.

El Plan Tximista coincide con la reciente apertura, por parte del Ministerio de Industria y Turismo, del programa Auto+, una nueva línea de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos y electrificados, cuyas subvenciones son incompatibles con las contempladas en el inicialmente citado, tal y como ya recordó el Gobierno de Navarra en la presentación de dicho plan propio. Por ello, las personas que opten a las ayudas del programa estatal no podrán beneficiarse simultáneamente de las ayudas forales.

El Plan Tximista Auto nació como una medida extraordinaria y transitoria impulsada íntegramente por el Gobierno de Navarra para dar continuidad al apoyo a la movilidad eléctrica en la Comunidad foral mientras se resolvía el escenario estatal de ayudas. Con una dotación de 4,7 millones de euros, de los que 3,7 millones se destinaron a la adquisición de vehículos eléctricos y un millón de euros a la instalación de puntos de recarga, el programa ha permitido mantener el impulso a la electrificación del parque móvil navarro durante estos meses, líder en ventas y penetración del vehículo eléctrico de todo el Estado, según ha destacado el Gobierno de Navarra.

La convocatoria foral ha contado con las aportaciones realizadas, entre otros, por la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos y ha priorizado además la adquisición de vehículos ensamblados en Europa, siendo las ayudas a éstos de hasta 5.500 euros. Asimismo, las ayudas eran compatibles con los Certificados de Ahorro Energético (CAE) y con las deducciones fiscales previstas para este tipo de inversiones.

El programa también ha supuesto una mejora en la gestión administrativa de estas ayudas. Entre las principales novedades destacan la reducción de los plazos de resolución y pago, con una media de 35 días, y la implantación de un sistema de información en tiempo real sobre el presupuesto disponible mediante un 'semáforo' accesible desde la página web del Gobierno de Navarra.

Hasta la fecha, se han abonado 830 ayudas dentro del Plan Tximista Auto, repartidas en tres resoluciones diferentes. La primera permitió conceder 352 ayudas en un plazo de 42 días desde la presentación de las solicitudes, mientras que la segunda resolvió otras 313 ayudas en 28 días. La tercera resolución está finalizando la tramitación y permite conceder 165 ayudas en un plazo medio de 32 días.

El Plan Tximista Auto se puso en marcha tras el agotamiento de los fondos del programa estatal Moves III en Navarra. A finales de 2025 y a lo largo del año 2026, el Gobierno foral ha solicitado al Ministerio una nueva ampliación presupuestaria para poder atender la elevada demanda existente, después de que los recursos disponibles resultaran insuficientes.

Durante la convocatoria del Moves III en 2025 se concedieron en Navarra más de 2.500 ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructuras de recarga. Sin embargo, se estima que alrededor de 550 solicitudes de compra de vehículos eléctricos no pudieron ser atendidas por falta de financiación estatal.

Precisamente para "evitar que esa situación paralizara la transición hacia la movilidad eléctrica en Navarra", el Ejecutivo foral decidió activar con fondos propios el Plan Tximista Auto de forma provisional, permitiendo atender las nuevas solicitudes de adquisición de vehículos eléctricos a partir del 1 de enero de 2026 hasta la entrada en funcionamiento del programa Auto+ o hasta la llegada de una nueva financiación estatal.