Aierdi dice que los informes de Anticorrupción contienen "juicios de valor" y afirma que no hubo ningún "trato de favor"

El consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, en rueda de prensa tras el informe de la Oficina Anticorrupción que ve "incumplimientos" en una adjudicación de un proyecto de VPO durante su etapa en Nasuvinsa. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, ha afirmado que en los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra sobre contratos de obras de construcción de VPO en Erripagaña -en la etapa que fue director gerente de Nasuvinsa entre 2015 y 2019- "se achacan incumplimientos en determinados aspectos de la licitación de Nasuvinsa y emiten juicios de valor formulados de manera categórica que suponen más una interpretación parcial y particular de las actuaciones" que ha querido "aclarar". Aierdi ha asegurado que no hubo "trato de favor" a ninguna de las partes ni a ninguna empresa.

Así lo ha subrayado este lunes, en una rueda de prensa ofrecida junto al exdirector-gerente de Nasuvinsa (2019-2023) Alberto Bayona, sobre el informe de la Oficina Anticorrupción en relación con el contrato de obras de construcción de 62 VPO en Erripagaña, adjudicada a la UTE Acciona-Servinabar, informe que determina que la empresa pública Nasuvinsa "ignoró todos los principios de la contratación pública y los más elementales principios del derecho administrativo" y afirma que "incumplió de plano" la ley foral de Contratos Públicos, y el pliego de condiciones reguladoras de esta contratación.

En cuanto al incumplimiento de la ley foral de Contratos Públicos, Aierdi ha explicado que "el informe afirma que la sociedad pública incumplió la ley foral de Contratos por no haber realizado la contratación a través de la plataforma PLENA", algo que era "materialmente imposible" porque "no existía en el momento en que se inicia el proceso de contratación de esta promoción".

Por otro lado, respecto a la "ausencia de autorización para contratar dictada por el departamento del Gobierno de Navarra que ejercía la tutela de Nasuvinsa", así como de "ausencia de actuaciones preparatorias del contrato, Aierdi ha destacado que "no se puede considerar estas actuaciones de manera individual, sino como parte" del Plan de Vivienda 'Navarra Social Housing' aprobado por el Gobierno foral, por lo "que estaba perfectamente documentado y acreditado el apoyo del Gobierno en este proceso".

(Seguirá ampliación)