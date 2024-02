Albares dice que las situaciones en Ucrania y Gaza "son enormemente preocupantes" y defiende un Estado palestino

PAMPLONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha manifestado este jueves en Pamplona que "España es un gran país que tiene la voz y fuerza suficiente para opinar y actuar con fuerza en cualquier conflicto mundial". Según ha dicho, "la percepción de España en todo el mundo árabe es tan elevada y mis colegas árabes me repiten que es la voz de España la que está salvando la dignidad de Europa".

Ha expuesto el ministro que la situación de Ucrania y Gaza "son enormemente preocupantes, en ambos casos no está en juego únicamente la soberanía o la integridad territorial sino también los principios de las Naciones Unidas". "En Gaza está en juego el derecho internacional, la vida de un millón de civiles inocentes. Y la espiral de violencia en Oriente Medio nos afecta", ha añadido.

En una conferencia en la Universidad de Navarra, organizada por CoCiudadana, José Manuel Albares ha señalado que "acabamos de finalizar una exitosa Presidencia del Consejo Europeo" y ha abogado por "defender los valores europeos". "Solo dentro de una Europa fuerte y unida puede existir una España fuerte y unida y por eso son importantes las elecciones europeas", ha expuesto.

Ha indicado que "tanto en el conflicto de Ucrania como en Gaza nuestra posición es la misma, la búsqueda de la paz". "En Ucrania todo lo que hacemos es garantizar la soberanía y la integridad territorial del país, que siga siendo un país libre y democrático. Vamos a seguir apoyando a Ucrania tanto tiempo como sea necesario, y lo haremos en todos los planos, con ayuda humanitaria, con ayuda política, con ayuda de material militar, para defender a sus civiles indefensos. Ucrania no es ninguna amenaza para Rusia, no representa ninguna posibilidad de agresión para Rusia", ha añadido.

En cuanto a Gaza, Albares ha manifestado que "desde España pedimos un alto al fuego permanente". "Son inaceptables 30.000 palestinos civiles muertos, son inaceptables como lo son 1.200 israelíes inocentes asesinados por un ataque de Hamás. Y esa espiral de violencia tiene que terminar y el alto al fuego que tiene que entrar en vigor ya", ha indicado.

Según ha manifestado el ministro, "queremos que haya una paz definitiva y solo podrá venir con un Estado palestino". "Un Estado palestino con Gaza y Cisjordania bajo una misma autoridad palestina nacional en la que no puede estar Hamás. El pueblo de Israel es un pueblo amigo del español por eso también pedimos liberación de los rehenes", ha añadido.

Sobre el norte de África, Albares ha comentado que "son nuestros vecinos y buscamos tener con todos ellos excelentes relaciones". En concreto, "con Marruecos tenemos intereses entrelazados de primer nivel, compartimos frontera terrestre". "La diplomacia es más un arte que una ciencia y no hay leyes matemáticas", ha subrayado.

Ha señalado el ministro que la política exterior solo puede ser política de Estado y ha comentado que "intento acordar siempre que puedo". Ha criticado la postura del Partido Popular, "al que propuse varios acuerdos y no recibí contestación por parte de ellos". "Me dolió como español, no como ministro de Asuntos Exteriores. Siempre he sido yo el que ha llamado al PP", ha concluido.