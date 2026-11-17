Archivo - Alejandro Toquero, alcalde de Tudela. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, participará este miércoles, 18 de noviembre, como ponente invitado en una cena-coloquio organizada por el Círculo de Navarra en Madrid.

Con el título 'Navarra, presente y futuro: La visión desde Tudela y la Ribera', Alejandro Toquero expondrá durante su intervención y posterior coloquio su punto de vista sobre el momento actual y las perspectivas de futuro de Navarra.

En el encuentro se abordarán cuestiones relacionadas con la actividad industrial, el sector agroalimentario, las infraestructuras, la despoblación, las relaciones entre Pamplona, Tudela y la Ribera, así como las oportunidades de desarrollo y crecimiento económico de Navarra, según ha explicado el Ayuntamiento de Tudela en una nota.

El Círculo de Navarra es una organización fundada en 2013 que agrupa a 150 profesionales y empresarios navarros residentes en Madrid. Entre sus objetivos figuran promover el desarrollo económico, social e institucional de Navarra, fomentar la atracción de talento e inversión exterior y servir de vehículo de conexión, en el ámbito civil, entre Madrid y la Comunidad foral. La entidad está presidida actualmente por Ignacio Salinas Casanova.