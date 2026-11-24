El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, interviene en un acto electora con otros primeros ediles de EH Bildu. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes de EH Bildu de distintas localidades navarras han participado este martes en un acto electoral en Pamplona para pedir a la ciudadanía navarra que "concentre" el voto en la formación abertzale en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre para dar "un rotundo 'no' a las derechas y un determinante 'sí' a los derechos".

En el acto, que ha tenido lugar en la plaza Consistorial de la capital navarra, han participado los primeros ediles de Pamplona, Joseba Asiron; Villava, Mikel Oteiza; Burlada, Berta Arizkun; Ansoáin, Marta Díez; Tafalla, Xabier Alcuaz, y Berriozar, Iker Mariezkurrena.

Asiron ha afirmado que "la política tiene que servir para mejorar la vida de las personas y para eso hace falta responsabilidad, hace falta honestidad, hace falta capacidad de diálogo y capacidad también para llegar a acuerdos" y ha destacado que en Pamplona "hemos demostrado que hay otra manera de entender la política frente a la confrontación". "Hemos ofrecido diálogo frente a los intereses partidistas y hemos defendido el interés general. Frente a la política del ruido hemos ofrecido trabajo y soluciones", ha indicado.

El alcalde ha sostenido que esta es la forma de trabajar de EH Bildu en los ayuntamientos. "En este momento son nada menos que 42 los municipios en Navarra que tienen Alcaldías de EH Bildu y en otros 27 más tenemos representación. En todos ellos hemos demostrado que acordar no es una debilidad, sino una fortaleza democrática, que es posible gobernar entre diferentes, que se pueden articular mayorías frente a la derecha y, en definitiva, lo que hemos demostrado es que las instituciones pueden servir para mejorar la vida de las personas", ha defendido.

Por su parte, el alcalde de Villava ha afirmado que "no gobernamos solamente para gestionar lo existente, sino para transformar la realidad, ampliar derechos y mejorar la vida de la gente". "Esa es la forma de entender la política de EH Bildu. Esa es la garantía que ofrecemos. Frente a quienes quieren recortar derechos y alimentar la confrontación, más derechos, más políticas sociales y más capacidad para construir mayorías progresistas", ha asegurado.

Tras ello, ha hecho "un llamamiento a concentrar el voto en EH Bildu, porque es garantía doble, un rotundo 'no' a las derechas y un determinante 'sí' a los derechos". "El 29 de noviembre demostremos que Nafarroa dice 'no' al ruido y a la resignación, y que apuesta por los acuerdos y la transformación", ha pedido.