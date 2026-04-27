Alcanzado un preacuerdo de convenio de gestión deportiva con subidas salariales conforme al IPC y reducciones de jornada

Representantes de CCOO y UGT informan en rueda de prensa sobre el preacuerdo de convenio de gestión deportiva - EUROPA PRESS

PAMPLONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han valorado positivamente el preacuerdo de convenio de gestión deportiva de Navarra alcanzado con la patronal, que incluye subidas salariales conforme al IPC de la Comunidad foral para los 4 años de vigencia del convenio (2025-2028) y reducciones de jornada, entre otras cuestiones.

Así lo han dado a conocer este lunes en una rueda de prensa Lucía Sesma, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO; Leire Goñi, delegada del sector de gestión deportiva de CCOO; Yolanda Giménez, responsable del sector de gestión deportiva de UGT; y Sera Alonso, de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT.

Tras la asamblea celebrada el pasado viernes, el acuerdo definitivo se firmará durante las primeras semanas de mayo. En él se recoge que los salarios subirán conforme al IPC de los años 2025, 2026, 2027 y 2028, y se pagarán atrasos correspondientes a los meses ya pasados de 2025 y 2026.

Además, los incrementos de las tablas salariales acordadas para los años 2026, 2027 y 2028 no podrán ser absorbidos ni compensados con los complementos personales o voluntarios que estuvieran percibiendo las personas trabajadoras.

Por otro lado, la jornada se reducirá "de manera paulatina" para los años 2026, 2027 y 2028. En cada año, la jornada general se reducirá en 4 horas anuales. Por su parte, la jornada anual de los técnicos de sala y de los técnicos de actividad deportiva se reducirá en 3 horas por año.

Los pluses de domingos y festivos se incrementarán también durante los años de vigencia del convenio. Se pagará un plus por hora de 3,18 euros en 2025, 4,5 euros en 2026 (con efecto retroactivo) y 5 euros para los años 2027 y 2028. El kilometraje, por su parte, se pagará a 0,26 euros el kilómetro a partir de este 2026.

El grupo 6 del convenio se asimilará por el grupo 5, eliminando del texto las tablas salariales "más precarias". Esta asimilación se hará "de manera progresiva" a lo largo de los años 2026, 2027 y 2028. Durante este 2026, el grupo 6 (la escala salarial más baja del convenio) ya superará la barrera de los 21.000 euros anuales.

VALORACIÓN POSITIVA DE UGT Y CCOO

Desde CCOO, Sesma ha realizado "una valoración muy positiva" de este preacuerdo, y ha explicado que "venimos de un acuerdo de convenio colectivo que era de eficacia limitada". "Gracias a la firma de este preacuerdo, ahora mismo este colectivo que afecta a más de 1.800 personas -en Navarra- va a disponer de un convenio de eficacia general", ha indicado.

Esto, ha señalado, "supone que van a optar de una seguridad jurídica muchísimo mayor, van a poder tener mucha más fuerza la parte social para que se haga cumplir este acuerdo, y van a mejorar muchísimo más sus condiciones laborales".

Además, ha subrayado que en el anterior convenio "se llegó a esa eficacia limitada después de dos meses de huelga", y "ahora lo hemos conseguido de una manera muchísimo más pacífica y mejorando considerablemente sus condiciones laborales".

Desde UGT, Sera Alonso ha remarcado que este preacuerdo de convenio colectivo "supone avances reales y tangibles en derechos laborales, en condiciones económicas y en calidad de vida". "Incorpora una garantía de mantenimiento del poder adquisitivo mediante una subida salarial vinculada al IPC durante los cuatro años de vigencia. En un contexto de incertidumbre económica, esta medida ofrece estabilidad y seguridad a las plantillas", ha subrayado.

Además, "logramos una reducción de jornada laboral", lo cual "es un paso clave para avanzar en un modelo de trabajo más equilibrado y sostenible". A esto, ha dicho, "se suman mejoras en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, respondiendo a una demanda social cada vez más necesaria y justa".

Por otro lado, ha destacado "el valor de que en esta ocasión el preacuerdo vaya a ser firmado por la totalidad de las organizaciones sindicales". Esto "otorga eficacia general y refuerza su legitimidad, garantizando que sus beneficios lleguen al conjunto de las personas trabajadoras del sector".

"Este escenario contrasta con el convenio anterior, que fue fruto de un conflicto largo y duro, con más de 200 días de huelga y que solo firmamos los dos sindicatos aquí sentados, lo que limitó su alcance. Cuando se negocia con responsabilidad y con las plantillas en el centro de la negociación, se pueden conseguir acuerdos amplios, sólidos y beneficiosos. Este preacuerdo no es un punto final, sino un paso adelante", ha manifestado.

En un comunicado, desde CCOO han destacado que "frente a la idea de un SMI propio para el territorio, este convenio demuestra que el poder real de la negociación salarial reside en la negociación de los convenios y que es en este ámbito donde el sindicalismo cobra fuerza para impulsar mejoras relevantes para las personas trabajadoras".

A su juicio, "este convenio debe servir como elemento de protección y organización de las personas trabajadoras en las empresas". Como sindicato mayoritario, CCOO "considera muy importante seguir impulsando la representación sindical en un sector atomizado y con escasa tradición organizativa".