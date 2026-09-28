Alfaro dice que Navarra está "a años luz de la situación de otras Comunidades" en materia de vivienda

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha afirmado que la Comunidad foral está a "años luz de la situación en la que se encuentran otras Comunidades Autónomas" en materia de vivienda y ha afirmado que en Navarra no se podría dar el caso de Maricarmen, la ciudadana desahuciada en Madrid, porque la zona de mercado tensionado en la Comunidad foral impide subir el precio de las viviendas de alquiler "todo lo que se quiera".

"Hemos visto cómo el drama de esta señora se inicia cuando le solicitan un incremento del precio de su alquiler, porque en Madrid existe libertad para incrementar el precio de las viviendas en alquiler todo lo que se quiera. Eso en Navarra nunca se hubiese dado, porque aquí hemos declarado la zona de mercado tensionado, con el voto en contra de UPN, el Partido Popular y Vox, pero lo hemos conseguido aprobar y, por tanto, los precios están topados", ha destacado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa.

Alfaro ha afirmado que "tenemos otra serie de herramientas, a años luz de lo que se puede vivir en otros puntos del Estado". "En Navarra se han producido una serie de cambios normativos, como la declaración de zona de mercado tensionado, como la aprobación del blindaje del alquiler protegido que evitará que se pueda dar aquí un caso a futuro igual, como el derecho de adquisición preferente del Gobierno de todas las viviendas que en los últimos diez años han perdido el régimen de calificación", ha indicado.

Así, la vicepresidenta ha insistido en que "la realidad que se vive en otras Comunidades Autónomas nada tiene que ver con la que vivimos aquí".

Respecto a la movilización que se están dando en Madrid para reivindicar el derecho a la vivienda, ha afirmado que "por la trayectoria personal que he seguido en mi vida no puedo verlo de otra forma que no sea positiva". "En todo lo que sea la movilización ciudadana en defensa o en reclamación de derechos sociales y ciudadanos tan básicos como es un derecho a techo, yo siempre voy a estar a favor, se produzcan en Madrid o se produzcan en Pamplona", ha indicado.

Por otro lado, Begoña Alfaro ha evitado posicionarse sobre el Real Decreto de medidas que prevé aprobar el Gobierno de España para abordar la situación de la vivienda. "Por prudencia no me voy a pronunciar porque me consta que está habiendo negociaciones y que probablemente las haya por la complejidad de la situación hasta el último momento", ha indicado.

Sobre la posibilidad de que las administraciones asuman los impagos de inquilinos vulnerables, ha afirmado que "habría que analizar la vulnerabilidad del inquilino; habría que analizar y ponderar si tiene más derecho el propietario o el inquilino; habría que ver de qué propietario estamos hablando, si es un gran tenedor, un fondo de inversión, yo me mostraría totalmente en contra de que la Administración pública, con recursos de todos, pague la cuota de ese alquiler".

Alfaro ha precisado que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado se realizaron 167 desahucios en Navarra, aunque en estos datos no se desagrega por ejemplo si es propietario es particular o gran tenedor.

Sobre la situación de las viviendas que actualmente se encuentran en manos de fondos de inversión Testa en Navarra, Begoña Alfaro ha afirmado que "recomprar viviendas que fueron pagadas por todos los navarros y navarras me repatea", pero "las herramientas de las que disponemos son las que son". "Desde el blindaje del alquiler protegido que se produjo el pasado mes de junio no vamos a encontrarnos ya más con estas situaciones", ha indicado, y ha recordado que "el pasado mes de junio aprobamos el derecho de adquisición preferente del Gobierno de todas las viviendas que habían perdido la calificación en los últimos diez años". "Esto va a conllevar que Testa Residencial, con cada vivienda de estas que quiera vender, va a tener que pasar previamente por nosotros, con lo que dificultamos la operación", ha indicado.

Alfaro ha señalado que en el anteproyecto de Presupuestos que ha elaborado el Departamento para el año que viene "dotamos la partida de compra de vivienda con 22 millones de euros". "Hace tres años, cuando empezó esta legislatura y este equipo llegó al Gobierno, nos encontramos con una partida de un millón. Además estamos en conversaciones para que parte de ese superávit que tenemos encima de la mesa para destinar a inversiones y a necesidades de nuestra Comunidad se pueda destinar a esta compra", ha resaltado.