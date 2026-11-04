Alrededor de 150 profesionales y directivos participan en Pamplona en el primer Congreso de Sostenibilidad Empresarial

El consejero Irujo junto a directivos, expertos e instituciones que han participado en el I Congreso de Sostenibilidad Empresarial de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, ha participado este miércoles en el I Congreso de Sostenibilidad Empresarial de Navarra. Bajo el lema 'Empresas que transforman el presente, construyen el futuro' ha reunido a más de 25 directivos, expertos e instituciones para analizar cómo la sostenibilidad se convierte en ventaja competitiva para las empresas. El congreso ha reunido a alrededor de 150 profesionales y directivos del sector público y privado de Navarra.

Durante su participación, el consejero Irujo ha hablado sobre el recorrido de la Comunidad foral en materia de descarbonización y economía circular "como referente europeo". Asimismo, ha hecho especial hincapié en los últimos proyectos puestos en marcha por diferentes entidades y empresa navarras como parte de la convocatoria de ECIV, una iniciativa europea de innovación gestionada por el Gobierno de Navarra y Sodena. Proyectos que buscan "demostrar soluciones innovadoras con potencial de aplicación y escalado en el mercado", que van desde la valorización de recursos agroalimentarios, la gestión circular del agua, la circularidad de envases y embalajes, la valorización de materiales y residuos y la bioeconomía circular y sostenible.

También ha subrayado la importancia de que tanto pymes como grandes empresas pueden aplicar la economía circular "como una herramienta con un gran potencial para mejorar la eficiencia de las empresas y la oportunidad del aprovechamiento de los recursos en el consumo de toda la sociedad en su conjunto".

El encuentro nace con la vocación de convertirse en una cita "de referencia a nivel estatal" y así situar a Navarra "en el centro de la conversación sobre la transformación sostenible de las empresas". Su planteamiento ha sido práctico: ir más allá del cumplimiento normativo y mostrar, a través de experiencias reales, cómo la sostenibilidad "mejoraba la competitividad, la innovación y la confianza de clientes, empleados e inversores".

Empresas, administraciones públicas, entidades del tercer sector, universidad y organizaciones ecologistas han compartido escenario en una jornada que ha abordado la sostenibilidad de forma integral: desde sus tres pilares clásicos -medioambiental, social y de gobernanza- hasta dos ámbitos "que han resultado decisivos", la inteligencia artificial y la comunicación.

A continuación, Paco Hevia, C-Level Executive, ha ofrecido la ponencia magistral de apertura, centrada en la sostenibilidad "no como una iniciativa aislada, sino como una forma de dirigir, liderar y tomar decisiones capaz de generar valor a largo plazo".

Ya a media mañana, Alberto Andreu, profesor de la Universidad de Navarra y Senior Advisor de EY, ha protagonizado la segunda ponencia magistral, dedicada a la integración de la sostenibilidad en la estrategia de las organizaciones, la reputación corporativa y el liderazgo responsable.

CINCO MESAS PARA CINCO GRANDES RETOS

El núcleo del congreso han sido cinco mesas redondas que han recorrido los grandes ámbitos de la sostenibilidad empresarial. La primera mesa, 'Inteligencia artificial sostenible', ha analizado cómo la IA podía ayudar a construir empresas más sostenibles y cómo garantizar que su desarrollo fuera responsable y ético. La ha moderado José Andrés Palacios, director general de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, y ha contado con la participación de Rafael Vergara (AENOR), Esther Méndez (ADE PLUS), Rubén González-Román (DIRSE) y Jorge Reverte (Nunsys Group).

El cambio climático, la transición energética y la economía circular, como desafíos y como oportunidades de negocio han sido los temas principales de la segunda mesa, bajo el título de 'Transición ambiental, innovación y acción empresarial'. Ha moderado Marian Garayoa (AIN) y han participado Yolanda Fernández (Alcampo), Miguel Ángel Soto (Greenpeace España), Alejandro Dorado (MITECO), Irene Huarte (Nordex Electrolyzers) y Marina Luengo (Grupo Cristian Lay).

En la tercera mesa, 'Personas, bienestar e impacto social', se ha tratado la dimensión "más humana" de la sostenibilidad: bienestar, inclusión, salud laboral y cultura corporativa. Ha moderado Virginia Velázquez (ADE PLUS), y han participado también Susana Estudillos (AENOR), Natalia Oliver (Grupo Enhol), Raúl Varela (Fundación Mundial de la Felicidad) y Baroska Bravo (C.A. Osasuna).

La mesa 'Buen gobierno y toma de decisiones' ha ofrecido un espacio para reflexionar sobre transparencia, ética y cumplimiento normativo "como base de la confianza". Ha moderado Marino Barasoain (Fundación Navarra para la Excelencia), y ha intervenido Mayrata Conesa (AENOR), Begoña Morales (Conese) e Inma Arguibide (Gobierno de Navarra).

En 'Comunicación sostenible', quinta mesa de la jornada, se ha abordado cómo comunicar la sostenibilidad "con credibilidad y evitar el greenwashing" (práctica de marketing engañosa consistente en presentar productos o servicios como respetuosos con el medio ambiente cuando no lo son o tienen un impacto menor). Ha moderado Ayelén Alonso, consultora de sostenibilidad y comunicación ética, y ha estado acompañada por Bárbara Agudo (Inusual Events y MPI Iberian Chapter), Eduardo Nanclares (NICDO) y Danny Imízcoz (MATUKIO).

Además de estas cinco mesas, el programa ha incorporado también espacios para las personas participantes: una microactividad de mindfulness guiada por Inés López, fundadora de Inhala, y varios momentos de networking -un coffee break, un networking flash en sala y un almuerzo- pensados para que los asistentes compartieran experiencias y generaran nuevas alianzas.

"La sostenibilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica. Con este congreso queremos que las empresas salgan con ideas concretas, conexiones nuevas y la convicción de que la sostenibilidad también genera valor", ha señalado Danny Imízcoz, en nombre de DIVALYO, empresa organizadora del congreso.

SOBRE EL CONGRESO

El I Congreso Nacional de Sostenibilidad Empresarial ha sido organizado por la consultora DIVALYO y ha contado con el patrocinio del Gobierno de Navarra, la Asociación de Industria de Navarra, la red de pequeñas y medianas empresas de Navarra enREDaRSE, Adeplus Consultores y AENOR, y la colaboración de NICDO, la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad (DIRSE) y la empresa Inhala.

La vocación del Congreso Nacional de Sostenibilidad Empresarial es desarrollar desde Navarra la cita anual de referencia en todo el estado donde se reflexione y debata con enfoque aplicado sobre la sostenibilidad en el tejido empresarial.