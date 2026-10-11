Alumnas de la UPNA realizan proyectos de patrimonio, sostenibilidad y turismo en entornos rurales de Italia y Rumanía

Sophia Dibbs (en el centro), durante sus prácticas en Rumanía. - UPNA

PAMPLONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alianza europea UNITA, de la que forma parte la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha impulsado la experiencia internacional de las alumnas Sophia Dibbs, Daniela Nayeli Ibarra Mamani y Adriana Quindimil Hidalgo, estudiantes del doctorado en Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera, grado en Derecho y máster universitario en Ingeniería de Materiales y Fabricación, respectivamente, en localidades rurales de Rumanía e Italia. Estas estancias se enmarcan en el Programa de Becas prácticas extracurriculares de movilidad rural que convoca anualmente la alianza de universidades europeas UNITA.

Las alumnas han desarrollado su labor en entornos rurales vinculados a dos universidades integrantes de UNITA: la Universidad de Transilvania de Brasov, en Rumanía, y la Universidad de Turín, en Italia, en colaboración con entidades locales. Las plazas permiten combinar la formación universitaria con la colaboración directa con comunidades, instituciones y proyectos locales, indican desde la UPNA en una nota de prensa.

PATRIMONIO CULTURAL Y TRABAJO DE CAMPO EN RUMANÍA

Sophia Dibbs ha centrado su estancia en el estudio etnográfico de comunidades de las regiones de Maramures y Transilvania. Durante su experiencia, ha trabajado sobre diferentes manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial y ha podido conocer de primera mano las tradiciones y dinámicas sociales de estos territorios rurales.

El trabajo realizado durante la estancia ha tenido además continuidad académica: los resultados de su investigación se han materializado en una ponencia aceptada para su presentación en el simposio internacional 'Comité Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial (ICOMOS-ICICH)'.

PATRIMONIO Y SOSTENIBILIDAD EN LOS ALPES ITALIANOS

En Italia, Daniela Nayeli Ibarra Mamani ha desarrollado el proyecto 'Preservación del patrimonio y del paisaje en los Alpes italianos occidentales' en un antiguo monasterio de Sordevolo, en la provincia de Biella.

Su trabajo se ha centrado especialmente en la relación entre patrimonio, sostenibilidad alimentaria y educación, a través de su participación en la iniciativa Scuola Senza Pareti. Durante la estancia también ha colaborado con organizaciones de la zona en la preparación de actividades destinadas a acercar a la población y a los visitantes al patrimonio cultural y natural del territorio.

TURISMO Y DINAMIZACIÓN DE UN TERRITORIO DE MONTAÑA

La tercera experiencia se ha desarrollado en Formazza, localidad del Piamonte italiano, donde Adriana Quindimil Hidalgo ha realizado sus prácticas en la oficina de turismo. Su trabajo ha incluido tareas relacionadas con la atención a visitantes y la gestión cotidiana de la oficina, así como la organización de actividades y eventos desarrollados en la localidad.

Su estancia le ha permitido conocer desde dentro el funcionamiento de los servicios turísticos en un pequeño municipio de montaña y el papel que desempeñan en la dinamización de los territorios rurales.

Más allá de las particularidades de cada proyecto, las tres estancias han permitido a las estudiantes "acercarse a realidades sociales, económicas y profesionales diferentes a las de su entorno habitual". "El contacto con universidades, instituciones, organizaciones y comunidades locales ha aportado una dimensión práctica a su formación y les ha permitido desarrollar competencias profesionales en un contexto internacional", destacan desde la UPNA.

CONVOCATORIA DE MOVILIDAD RURAL UNITA

La alianza UNITA lanza anualmente la convocatoria de prácticas extracurriculares en movilidad rural que posibilita al alumnado de la UPNA realizar prácticas en entidades y empresas de municipios rurales en destinos cercanos a las sedes de las universidades de la alianza en Portugal, Francia, Italia y Rumanía. El objetivo, además de "reforzar las competencias y mejorar la empleabilidad" del alumnado universitario del consorcio, es "contribuir al desarrollo territorial de las regiones en las que las universidades están ubicadas".

La movilidad rural en un entorno internacional constituye una de las iniciativas más innovadoras de UNITA respecto a otras alianzas universitarias europeas y está alineada, además, con uno de los objetivos prioritarios de UNITA, que es el de "incrementar significativamente las movilidades físicas, combinadas y virtuales entre los países miembros de la alianza".

La alianza UNITA - Universitas Montium, creada en el año 2020, está formada actualmente por doce universidades, diez socias de pleno derecho, entre ellas la UPNA desde 2023, y dos entidades asociadas, lo que supone un colectivo humano de 250.000 estudiantes y 22.000 personas entre profesorado y personal técnico y de administración. Todas ellas comparten como características comunes el hecho de estar ubicadas en regiones montañosas, cercanas a las fronteras de sus países y en donde se hablan lenguas romances.