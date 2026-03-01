Un alumno con discapacidad de la UPNA obtiene una beca de Fundación ONCE para continuar su carrera investigadora. - FUNDACIÓN ONCE
Enrique Ruiz Álvarez, alumno con discapacidad de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha obtenido una beca de Fundación ONCE para continuar con su carrera investigadora dentro del programa de ayudas 'Fundación ONCE-Investiga', cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y concebido para facilitar el acceso de estudiantes con discapacidad a proyectos de doctorado y de investigación competitiva.
Ruiz Álvarez trabaja en un doctorado destinado a reducir el impacto ambiental que producen las botellas y envases de vino más usados actualmente, explican en una nota de prensa desde Fundación ONCE.
Obtuvo el Grado de Química por la Universidad de La Rioja y posteriormente cursó un máster de Química y Biotecnología y otro de Astrofísica y técnicas de observación en astronomía para poder tener una formación más sólida. "A pesar de mis dificultades, siempre he tenido claro que quería estudiar e investigar como mi forma de apoyar a todos los que me han apoyado", destaca.
Por eso, trabaja ahora en una tesis que hace un análisis del impacto ambiental de los diferentes tipos de envases de vino en función de su material, diseño y posibilidad de reutilización, "para ayudar a tomar decisiones orientadas a una producción más sostenible como forma de contribuir a mejorar la sociedad y el mundo en el que vivimos".
Además de a este estudiante, Fundación ONCE ha becado en la I edición del programa a otros 13 alumnos que llevan a cabo sus investigaciones pre o postdoctorales en los siguientes centros y universidades: CSIC, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá, Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nutrición de la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Jaén, Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla, Universidad de Alicante, Universidad de Valencia, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Girona, UOC y Universidad de La Laguna.
El Programa Fundación ONCE-Investiga está dirigido a universidades y centros investigadores, que deben otorgar la ayuda recibida a alumnos con discapacidad que estén cursando alguno de sus programas de doctorado y/o investigación postdoctoral.