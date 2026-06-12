Alzórriz celebra la inadmisión de la querella de Vox y dice que "no hay que utilizar la justicia para hacer oposición"

Archivo - El parlamentario del PSN Ramón Alzórriz, en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PSN Ramón Alzórriz ha expresado este viernes su "satifacción" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) haya inadmitido la querella de Vox contra él por delitos de cohecho y tráfico de influencias. Alzórriz ha lamentado que "se está haciendo daño a mucha gente". "Las cosas hay que probarlas antes de atacar a personas", ha destacado, para añadir que "no hay que utilizar la justicia para hacer oposición".

En declaraciones a los medios de comunicación, Alzórriz ha mostrado su "alegría" tras "unos días complicados sobre todo para mi entorno". "Se ha hecho justicia", ha destacado el socialista, que ha subrayado que "mientras no haya pruebas, mientras no se aporten indicios claros, toda persona es inocente". "Se está haciendo mucho daño a las personas y a los entornos de las personas sin esas pruebas claras, simplemente muchas veces con titulares periodísticos, que van mucho más allá de lo que es la justicia", ha afirmado.

El parlamentario ha considerado que "es importante también esta noticia para dignificar la política y decir que la política hace las cosas bien y cuando no las haga bien y se demuestre, hay los caminos y las vías para llevarlo a otros términos". Y ha defendido que "tenemos una política en Navarra sana, limpia y que aboga por mejorar la vida de la gente".

"Yo entiendo que haya que hacer oposición, lo respeto, como yo la he hecho en muchos momentos, pero también creo que no hay que utilizar la justicia para hacer esa oposición y para hacer política", ha opinado. En este sentido, considera que es "un mensaje claro para los partidos de la oposición" pero también para "la ciudadanía navarra" de que "las cosas hay que probarlas antes de atacar a personas o de acusar a personas sin ese tipo de pruebas".

Así las cosas, se ha mostrado "satisfecho" por la inadmisión de la querella de Vox, "sobre todo por mi entorno, porque también ha sufrido mucho y hoy puede levantar un poquito la cabeza". "Por desgracia, sé que el camino va a seguir de la misma manera, pero hoy es un día de satisfacción", ha añadido.