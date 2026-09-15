La ampliación de Sarriguren incluye unas 6.000 viviendas, de las que entre el 70% y el 80% serán protegidas

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, con el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; el director general de Ordenación del Territorio, José Antonio Marcén, y el director de Servicio de Territorio y Paisaje, Rafa Araujo. - UNAI BEROIZ-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha presentado este martes el avance del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) para la ampliación de Sarriguren, que permitirá la construcción de 6.000 viviendas, de las cuales entre el 70% y el 80% serán protegidas en todas sus modalidades. De ellas, un porcentaje irá destinado al Ayuntamiento del Valle de Egüés.

El Gobierno espera que la aprobación inicial del proyecto sea antes de que termine esta legislatura y la construcción de este nuevo desarrollo podría comenzar en dos o tres años.

Esta intervención se enmarca en la línea de trabajo que mantiene el Ejecutivo foral para "desbloquear y agilizar los planeamientos urbanísticos y propiciar la disponibilidad de suelo que permita la construcción de vivienda asequible, en función de las necesidades y demandas de la sociedad", según ha destacado Chivite.

La presidenta ha visitado Sarriguren acompañada del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; el director general de Ordenación del Territorio, José Antonio Marcén, y el director de Servicio de Territorio y Paisaje, Rafa Araujo.

La ampliación del PSIS de Sarriguren se estima sobre una superficie cercana a las 100 hectáreas, más el suelo para nuevos viales cifrado en torno a 30 hectáreas, con capacidad para unas 6.000 viviendas.

La trama urbana y la tipología constructiva posibilitará la integración de diferentes formatos comerciales. Para las zonas verdes y espacios libres públicos se prevé una superficie de unos 350.000 metros cuadrados y para equipamientos públicos unos 125.000 metros cuadrados. El proyecto contempla superficies en instalaciones como guardería, educación primaria y secundaria. También para dotaciones sanitarias, instalaciones deportivas y bienestar social. Asimismo, la ampliación cuenta con espacios para actividades culturales y dotaciones polivalentes.

Para garantizar la movilidad de los nuevos habitantes de Sarriguren, la ampliación del PSIS prevé diversas actuaciones en infraestructuras viarias: nuevo enlace y acceso sur desde la PA-30 en Mutilva; nuevo enlace y acceso centro desde la PA-30 en Mugartea; nuevo enlace y acceso norte desde la PA-30 en Olaz, así como la mejora de la rotonda de Erripagaña y de la rotonda de Olaz y vial de servicio en la PA-30, algunas de ellas ya previstas por el Gobierno de Navarra.

En cuanto a las infraestructuras viarias, el nuevo entramado urbano proyecta la integración de itinerarios ciclables y peatonales en la ampliación del nuevo Sarriguren.

El director de Servicio de Territorio y Paisaje, Rafa Araujo, que ha sido el encargado de presentar los detalles del plan, ha destacado que "estamos convencidos de esta propuesta y de que tiene todos los ingredientes para ser exitosa".

Por su parte, María Chivite, que ha excusado a la alcaldesa del Valle de Egüés, quien no ha podido acudir a la presentación por otros compromisos, ha defendido la colaboración entre administraciones para dar respuesta a la demanda de vivienda, pero partiendo de "un desarrollo urbanístico compacto, sostenible y de calidad".

En este sentido, Chivite ha destacado que el objetivo del Gobierno de Navarra es que la ampliación planteada "sea coherente con el actual Sarriguren y responda a un modelo de vida en el que vivienda, servicios y accesos estén garantizados". Según ha recalcado, las dotaciones y conexiones viales "garantizarán un desarrollo sostenible humanamente y en términos urbanísticos, desde la lógica del continuo urbano". Además, ha indicado que la ampliación del PSIS de Sarriguren se hará por fases, para asegurar que las dotaciones y los servicios se acompasan con las nuevas viviendas.

Esta ampliación avanzará de manera paralela a la mejora de las conexiones de movilidad, que "permitirán fluidez y accesibilidad no solo al nuevo desarrollo, sino al conjunto de Sarriguren", también a los actuales residentes. La presidenta ha manifestado que la ampliación del PSIS de Sarriguren forma parte de un proyecto de planificación comarcal que "permitirá alcanzar un número de viviendas de en torno a 27.000".

Por su parte, el consejero de Cohesión Territorial ha defendido el avance del PSIS para la ampliación de Sarriguren como "un proyecto sólido y ambicioso", que considera que "es consecuencia del trabajo y estudios realizados durante dos años para recoger las necesidades de la población actual, de la población futura, así como cuestiones trasladadas a la Dirección General de Ordenación del Territorio por varios grupos municipales del Ayuntamiento".

Óscar Chivite ha enfatizado el compromiso del departamento con el desarrollo "equitativo" de Sarriguren, ya que debe avanzar de manera paralela en los estudios para "impulsar dotaciones y nuevos accesos que descongestionen y aporten soluciones a los problemas de tráfico actuales". "Nuestra meta es que la aprobación inicial del proyecto sea antes de que termine la legislatura para cumplir con el objetivo final, la construcción de viviendas asequibles que respondan a las necesidades actuales y futuras", ha puntualizado.