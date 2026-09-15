Ibarrola dice que UPN no rechaza el PSIS de Sarriguren pero espera que "no se meta" en un "cajón"

Archivo - Cristina Ibarrola, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y candidata al Gobierno de Navarra, Cristina Ibarrola, ha valorado el avance del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) para la ampliación de Sarriguren, que permitirá la construcción de 6.000 viviendas, pero ha deseado "profundamente" que "al hacerlo como un PSIS, no se meta en el cajón de los PSIS, porque ya sabemos lo que este Gobierno está haciendo con los PSIS".

"Que se construya vivienda, lo aplaudo con las dos manos", ha señalado Ibarrola, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa. "Confío plenamente en que estas viviendas, como las del PSIS del tren de alta velocidad o las de Donapea, se agilicen y se construyan a la mayor rapidez posible con un Gobierno de UPN, que desde luego va a tener el compromiso de construirlas todas y de agilizarlo todo lo máximo posible", ha subrayado.

Este PSIS, ha dicho, "no va a contar con el rechazo ni vamos a estar enfrente". "Nosotros vamos a intentar estar colaborando, porque los ciudadanos navarros lo que se merecen es que se construya vivienda", ha dicho.

Sin embargo, ha añadido que "me gustaría, eso sí, que a la alcaldesa del Valle de Egüés se le hubiera tratado de la misma manera, por ejemplo, que al alcalde socialista de Orcoyen". "Cuando un alcalde o una alcaldesa, sea del partido que sea, está dispuesto a agilizar la construcción de vivienda, creo que el Gobierno lo que debería de haber hecho es alfombra roja a ese alcalde, al de Orcoyen, por supuesto, y a la del Valle de Egüés también", ha dicho.

Según ha añadido, "creo que teníamos otra manera más ágil" de hacerlo, pero "yo no voy a ser la que me oponga a que se construya vivienda", teniendo un balance "dramático" de personas esperando una vivienda protegida. "En todo caso, lo que deseo profundamente es que al hacerlo como un PSIS, no se meta en el cajón de los PSIS, porque ya sabemos lo que este gobierno está haciendo con los PSIS", ha dicho.

Ha explicado Ibarrola que "el Ayuntamiento del Valle de Egüés había preparado de forma concienzuda y con rigor una manera de hacerlo más rápido que no precisaba un PSIS, algo parecido a lo que se ha hecho con Orcoyen o a lo que se ha hecho con Donapea". "Podía haberse hecho sin un PSIS, y el mismo día que lo anunciamos la alcaldesa del Valle de Egüés y yo misma, la presidenta se apresuró a decir que era un PSIS", ha remarcado.

Según ha incidido, "me hubiera gustado que el Gobierno de Navarra hubiera colaborado y hubiera escuchado a la alcaldesa de Valle de Egüés y que no se encontrara en prensa con anuncios que no han tenido en ningún momento su participación activa". "Eso es lo que me hubiera gustado, por esta colaboración institucional que a veces reclamamos y otras veces se nos olvida", ha comentado.

A su juicio, "la alcaldesa del Valle de Egüés está haciendo una muy buena labor, está comprometida con crear vivienda, y su colaboración para llevar esto a buen termino está fuera de toda duda". "Si llegamos al Gobierno en mayo, miraremos exactamente cómo está ese PSIS y todos los demás e intentaremos agilizar lo máximo posible, porque hay barrios de Sarriguren, Lezkairu, Mendillorri o Ardoi se construyeron hace años con otros gobiernos y llevamos 10 años con el mayor presupuesto de la historia y no se construye vivienda en Navarra. Y hay 25.000 familias esperando una vivienda protegida", ha apuntado.

Este es, ha continuado, "uno de los problemas mayores que tienen los navarros, y no merecen PSIS en un cajón, no merecen que demos vueltas a papeles ni a discusiones". "Lo que merecen es responsabilidad de quien gobierna y empezar a construir ya, que ya nos basta de anuncios. Yo no quiero más anuncios de PSIS. Me gustaría que dijera 'ya estamos haciendo algo'", ha reivindicado, tras añadir que "hubo tiempos en los que se anunciaba solamente lo que estabas ejecutando" pero "ahora anunciamos constantemente declaraciones de intenciones una, dos, tres y diez veces". "Lo que los navarros quieren es que les contemos lo que hacemos, lo que estamos haciendo, y no lo que pretendemos hacer sin mucho compromiso. Eso es a lo que nos comprometemos desde UPN", ha concluido.