Ane Sagüés recibe el Premio a la Promoción del Talento Artístico 2025

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dramaturga Ane Sagüés, cuyo ámbito de creación es el teatro en toda su dimensión, ha recibido este miércoles el Premio a la Promoción del Talento Artístico 2025 de manos de la presidenta de Navarra, María Chivite. “Más allá del aplauso, ha dicho, tu obra me sugiere un hondo respeto”, ha señalado la presidenta.

El patio isabelino del INAP ha sido el espacio escogido para la entrega anual del reconocimiento y apoyo a la iniciativa de jóvenes que emprenden en el ámbito artístico. En este caso, el Consejo Navarro de la Cultura y las Artes ha apreciado la trayectoria de Ane Sagüés Abad (Etxauri,1998), actriz, escenógrafa, dramaturga y concitadora teatral.

Al acto de entrega, junto a la presidenta, familiares y amigos de la premiada, y miembros del Consejo Navarro de la Cultura y las artes, han asistido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Ana Ollo, y las consejeras Amparo López y la titular de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, que ha dado la bienvenida institucional.

La presidenta Chivite ha glosado el tono y trasfondo de la obra de Sagüés: “Disruptiva, rompedora, emergente, consciente, transgresora, alternativa". Ha subrayado Chivite el valor de una trayectoria incipiente y “valiente, que no solo utiliza el teatro como medio de expresión artística, sino que lo entiende como un altavoz de denuncia sobre la identidad, la dictadura de la imagen, la violencia sobre los cuerpos o la cultura del esfuerzo”.

Chivite ha remarcado el “compromiso sincero con el mundo que te rodea". "De tu trabajo me interesa mucho la parte artística porque es novedosa y fresca, pero sobre todo me resuena muy fuerte la parte del mensaje. Tu voz personal. Un posicionamiento político evidente y sin tapujos. Más allá del aplauso, tu obra me sugiere un hondo respeto porque en la sociedad de la comunicación expresar ideas propias es un acto de coraje”, ha concluido.

Hija y hermana de una familia dedicada a las artes escénicas, Ane Sagüés se inició como actriz con 14 años en la compañía Atikus. Entre 2016 y 2020 recibió una beca del Gobierno de Navarra para formarse en el Laboratorio Teatral.

En 2022 creó la compañía Las Nenas Theatre, colectivo que desde Navarra genera nuevos lenguajes escénicos. Su primer trabajo, 'Ramos y Gramos', ganó el primer premio en Encuentros de Arte Joven.

'Torcidxs', de 2024, es la pieza más reciente del colectivo en el que participa Sagüés. Se trata de una reflexión en torno a la identidad, el cuerpo, la dictadura de la imagen y las expectativas propias y ajenas.

En la propuesta para el premio, el jurado destacó en Ane Sagüés “su apuesta por lenguajes vanguardistas y contemporáneos dentro de una generación de personas jóvenes que fomentan una práctica artística que apela a temas comprometidos".

De acuerdo con las bases del premio, la galardonada recibirá apoyo de 10.000 euros para producir un proyecto artístico que formará parte de los programas propios de la Dirección General de cultura-Institución Príncipe de Viana.