El anteproyecto de ley de Salud mantiene al SNS como organismo autónomo y recoge la movilidad "puntual" de profesionales

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, y el director general de Salud, Antonio López, han presentado este lunes los avances en el proceso de elaboración del anteproyecto de la ley foral de Salud de Navarra. Tras su publicación este mismo lunes en el portal de participación junto con el informe de las aportaciones realizadas, cerca de 1.000 finalmente consideradas, el texto continúa su tramitación antes de registrarlo en el Parlamento de Navarra para su debate y votación.

Antonio López, quien ha liderado el proceso de elaboración de este anteproyecto, ha destacado como objetivos clave "establecer una nueva distribución territorial de los recursos buscando la equidad en el acceso y la eficiencia en la gestión; articular un sistema de rendición de cuentas de la propia organización; incidir en la necesidad de incorporar nuevas tecnologías y nuevas prestaciones derivadas del conocimiento científico y transformar el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en organizaciones realmente autónomas, flexibles, ágiles en la toma de decisiones, con autonomía financiera y de gestión de sus centros".

La ley también recoge la movilidad de los profesionales. El consejero Fernando Domínguez ha señalado que esto "no significa que vayamos a estar moviendo a los profesionales de un lado para otro, sino que va a ser en casos muy concretos en los que se van a desplazar allá donde sea necesario para evitar que cuando falten profesionales en determinados sitios, sean los pacientes los que tengan que desplazarse a Pamplona, por ejemplo". "Lo más fácil, es de sentido común, es que se desplace el profesional. Va a ser una movilidad que va a estar regulada y va a ser negociada. Van a seguir prevaleciendo la contratación y la voluntariedad", ha señalado.

Además, ha explicado que se ha incorporado incentivos, "de tal manera que, primero, lógicamente, se pagará el desplazamiento y, además, el tiempo empleado en el desplazamiento se considerará como parte de la jornada laboral". "Cuando no haya esa voluntariedad, se establecerán criterios objetivos, pactados, como la edad, la experiencia, para decidir qué profesional es el que se mueve", ha indicado.

El consejero ha considerado que "esta movilidad va a afectar prácticamente de forma exclusiva al estamento médico y a muy pocas especialidades, y que va a ser excepcional". "En eso es en lo que confiamos. La Administración precisa un soporte legal que le permita, en un momento determinado, movilizar profesionales y recursos allá donde hagan falta", ha señalado.

Fernando Domínguez ha afirmado que "hace unas semanas estos temas se llevaron a la mesa sectorial y los sindicatos no se mostraron favorables a todo el texto, fundamentalmente no fueron favorables por la naturaleza jurídica del Servicio Navarro de Salud y del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, pero una vez que se han confirmado como órganos autónomos algunas centrales sindicales ya han mostrado su confirmidad".

Además, en el ámbito parlamentario, el consejero ha explicado que "sí que tendríamos los apoyos suficientes" para que la ley sea aprobada. Cabe recordar EH Bildu anunció el viernes que había presentado varias propuestas para "desbloquear" la tramitación del anteproyecto de ley.

Fernando Domínguez ha afirmado que desde el Gobierno "seguiremos trabajando para conseguir los apoyos de aquellos grupos que han manifestado silencio, porque no han dicho ni sí ni no".

SIN APOYOS PARA CAMBIOS EN LAS URGENCIAS RURALES

Sobre el trabajo que ha venido realizando el Departamento de Salud para reformar la atención en las urgencias rurales, Domínguez ha reconocido que "lamentablemente, tengo que ser realista, y esa propuesta no tiene el consenso que necesita, porque tiene que pasar por el Parlamento". "No tiene el consenso a nivel político, no lo tiene tampoco a nivel de los profesionales, aunque es verdad que algunos profesionales, a título individual, me han hecho saber que estaba de acuerdo, e incluso más de lo que yo esperaba, y tampoco tenemos el consenso a nivel municipal. Aunque en algunas reuniones que hemos hecho con alcaldes han entendido la reforma y la necesidad de esa reforma, también es verdad que nosotros entendemos que transmitirlo a la población a veces es costoso", ha explicado.

EL RECORRIDO DE LA NUEVA LEY

Domínguez ha resumido el proceso recorrido hasta ahora y el futuro para la aprobación de la nueva ley. "Tras un primer texto presentado en septiembre de 2024, hubo cuatro meses de participación y exposición pública en las que se recogieron alrededor de 1.000 aportaciones. Se ha estudiado una a una su idoneidad o no y se ha vuelto a elaborar un texto considerando prácticamente la mitad de ellas. Ahora el texto ya sale del Departamento de Salud", ha explicado.

En un primer lugar, se requieren informes de la Dirección General de Función Pública, del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), de la Oficina de Cambio Climático y de la Dirección General de Presupuestos. Posteriormente, se presentará en el Consejo Navarro de Salud y en la Comisión de Régimen Local y se consultará con los secretarios generales técnicos de todos los departamentos. De ahí se elaborará la memoria normativa y el informe jurídico, el informe de acción normativa y se mandará al Consejo de Navarra para posterior aprobación en sesión de Gobierno y registro en el Parlamento, según ha indicado el consejero.

En cuanto a los tiempos, desde Salud han mostrado confianza en poder registrarla antes de que termine el mes de junio, aunque "ya no depende totalmente de nosotros", ha concluido el consejero.

Antonio López ha incidido en que "el objetivo principal" de la ley es "priorizar a la ciudadanía en el centro del sistema sanitario de manera global, colocarla, de una vez por todas, en el centro del sistema, y que toda la organización, recursos, territorialidad, circuitos asistenciales y formas de trabajo, se organicen en torno a las necesidades reales de las personas".

Una de las novedades de este anteproyecto de ley foral es la ordenación del nuevo mapa sanitario en Navarra que queda configurado por un área única de salud, ocho distritos sanitarios y zonas básicas de salud. "Con el área única, toda la Comunidad foral se convierte en un único marco de referencia para la planificación, gestión y evaluación de los servicios y recursos sanitarios, y cada distrito, formado por varias zonas básicas, permitirán una atención de salud y sociosanitaria de mayor calidad con el fin de acercar los recursos sanitarios a toda la población y garantizar así la equidad en el acceso a los recursos", ha asegurado el director general.

En cuanto a la gobernanza y organización de los centros, López ha destacado que "apostamos por la introducción del concepto de autonomía de gestión de los centros y servicios que tendrán que contar con contratos programa y pactos de gestión como elementos de rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de los poderes y trabajadores públicos". "También se prevé, asimismo, la evaluación del desempeño de los profesionales, lo que puede llevar a la concesión de determinados incentivos ligados a objetivos medibles", ha explicado el director general.

Respecto al resto de novedades, referentes a las prestaciones, este texto hace mención destacada a la atención sociosanitaria, con el fin de prestar una atención integral, para lo que se elaborará una estrategia sociosanitaria para Navarra, y la atención a la salud mental, a la salud sexual y reproductiva, a la salud bucodental y a una muerte digna, cuidados paliativos y eutanasia, como elementos que no aparecían como tales en la ley foral de Salud del año 1990 que está vigente.