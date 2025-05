Anvite advierte de un "resurgimiento de actos de exaltación" a ETA y pide una "reacción" a las instituciones

PAMPLONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Navarra de Víctimas del terrorismo de ETA (Anvite) ha advertido de un "resurgimiento de actos de exaltación de la violencia terrorista de la banda y de sus autores materiales -terroristas presos como consecuencia de sus actos criminales-" y ha exigido "una reacción desde las instituciones de forma más contundente, así como una reflexión social del legado que se está transmitiendo a los más jóvenes".

La asociación ha hecho esta demanda tras un acto celebrado en el barrio pamplonés de la Txantrea "donde hemos tenido que soportar ver a unos jóvenes bailando en honor de los asesinos de nuestros vecinos Tomás Caballero y Francisco Casanova, entre otros, con las caras cubiertas y portando una pancarta ensalzando la figura de los terroristas".

En un comunicado, Anvite ha exigido a las autoridades e instituciones navarras, el Defensor del pueblo, el Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona "que desautoricen y persigan este tipo de actos" y "retiren cualquier tipo de subvención o ayuda pública a actos donde se exalte o justifique la violencia terrorista y se vulneren los derechos fundamentales de las víctimas y de la sociedad en su conjunto".

El colectivo ha interpelado a los partidos políticos y a la sociedad en general a "hacer una profunda reflexión acerca de cómo se está transmitiendo a las nuevas generaciones la historia reciente de nuestro país". "ETA ya no mata, pero no nos deja vivir en paz. Continuamente, su entorno nos reta y nos demuestra con hechos cómo va manejando el 'relato' y trufando nuestra sociedad de jóvenes adoctrinados para los que los asesinatos no solo estuvieron justificados, sino que fueron actos heroicos a favor del pueblo vasco", ha lamentado.

Asimimso, ha asegurado que "seguimos sin libertad en muchos pueblos de Navarra y de Euskadi. Seguimos sin poder expresar públicamente nuestras ideas, ni tan siquiera tener representación pública en muchos de nuestros ayuntamientos, y seguiremos así muchos años si no hacemos nada por cortar la estela sanguinaria de las consecuencias de los actos terroristas de ETA".

Anvite ha exigido "ratificar el compromiso de las fuerzas democráticas por lograr la derrota social del legado de la banda terrorista ETA y todo lo que representó su estigma de terror, totalitarismo y dolor". De igual modo, ha demandado "cuantas acciones legales sean necesarias para impedir y castigar a los autores de estos apoyos a terroristas que tanto daño causan a las víctimas inocentes de la banda criminal ETA".

Por eso, ha llamado a todas las fuerzas políticas, navarras y nacionales, y a la sociedad en su conjunto, a que "sigamos avanzando en este camino en el que, a pesar de diferencias ideológicas, deberíamos encontrarnos y reconocernos sin ambages para alcanzar un futuro alejado de la violencia, teniendo siempre presentes a los que dejaron su vida por el camino para conseguirlo".