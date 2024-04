Anvite recuerda a Jesús Alcocer, Juan José Visiedo y Tomás Palacín en el 40 aniversario de su asesinato a manos de ETA

La asociación critica a "quienes quieren olvidar" y defiende que "no se puede avanzar en la historia cerrándola en falso"



PAMPLONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite) ha recordado este sábado a Jesús Alcocer, Juan José Visiedo y Tomás Palacín cuando se cumplen 40 años de su asesinato a manos de la banda terrorista el 13 de abril de 1984. "Aquél día fue de los más largos que ha vivido Navarra y, posiblemente, el más negro por el triple asesinato", ha subrayado.

En un comunicado, la asociación ha recordado que, hace cuatro décadas, Jesús Alcocer, comandante del ejército retirado, acudió a Mercairuña "como tantas veces a comprar género para sus supermercados. No llegó a cruzar el umbral de la puerta. Dos pistoleros le dispararon en la cabeza lo que provocó en el acto la muerte de Alcocer".

"Tras huir los etarras en un coche conducido por un cómplice, se identificó y localizó el vehículo en la Vaguada, a tres kilómetros del crimen de Alcocer. Apenas 45 minutos fueron suficientes. Lo que no se imaginaban el cabo primero Tomás Palacín y el policía nacional Juan José Visiedo era la terrible y trágica sorpresa que les esperaba en forma de 15 kilos de goma2 en el interior del coche. La etarra Mercedes Galdós detonó la bomba que causó la muerte en el acto de ambos", recuerdan desde Anvite.

"Y de aquello han pasado 40 años: aquél viernes sangriento con tres asesinados por ETA en la misma mañana que muchos no podríamos olvidar aunque quisiésemos. Pero también habrá muchos que hayan olvidado por distintos motivos", ha destacado la asociación, que ha subrayado que "por todos, sin distinción, queremos recordar lo que el paso del tiempo no podrá borrar por mucho que algunos se empeñen".

"Quienes quieren olvidar y sitúan en la lejanía aquellos años de plomo no pueden obviar qué implicó para la sociedad aquella época sangrienta representada hoy en los nombres de Jesús Alcocer, Juan José Visiedo y Tomás Palacín", ha manifestado Anvite, que ha criticado que hay quienes "en su día avivaban la memoria y el recuerdo y hoy han entrado en el juego a cambio de poder. Que incluso restan importancia en pos de su ambición".

"La historia recogerá no sólo los terribles e injustificables episodios sangrientos. También señalará que quienes nunca condenaron dichos actos fueron ganando peso en las instituciones. Y contará que fue a costa de muchos vecinos inocentes", ha lamentado.

Ello, añaden desde Anvite, "gracias a unos compañeros de viaje que hace esos cuarenta años era inimaginable que se apuntasen a su relato". La asociación ha acusado al Partido Socialista de pasar "del bando de quienes levantaban cadáveres y lloraban a sus muertos a entregar la alcaldía de Pamplona al brazo político de sus verdugos".

"No podemos permitir que la indiferencia se apropie de lo que ocurrió durante años en España", ha manifestado Anvite, que ha defendido que "debemos aprender de lo ocurrido para no cometer en el futuro los mismos errores. Y eso pasa por contar la verdad de lo sucedido y aplicar la justicia sin fisuras para mantener la dignidad de las víctimas que no pueden caer jamás en el olvido".