PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes, con los votos a favor de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos en contra de UPN y PP, una declaración para "consolidar" en los presupuestos municipales una partida específica para asociaciones de víctimas.

En concreto, en la declaración, formulada por el PSN, se insta al Consistorio a "consolidar en los presupuestos municipales una partida específica, estable y suficiente destinada a apoyar económicamente a las asociaciones de víctimas vinculadas a los distintos ámbitos de memoria, reconocimiento y reparación contemplados en el Plan de Convivencia" de Pamplona.

En un segundo punto, se emplaza al Ayuntamiento de Pamplona a establecer, dentro de dicha partida, "una línea de ayudas que contemple una dotación individualizada para cada asociación que reúna los requisitos establecidos, garantizando que todas ellas puedan acceder al apoyo municipal en condiciones de transparencia, objetividad y concurrencia, de acuerdo con la normativa vigente".

En un tercer epígrafe, se insta al Consistorio a incorporar esta línea de apoyo económico "como una medida vinculada al desarrollo y seguimiento del Plan de Convivencia, de manera que su compromiso con la memoria, la justicia y la reparación tenga una traducción presupuestaria efectiva y sostenida en el tiempo".