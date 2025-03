Aprobada una modificación legal que permitirá ampliar el aforo del estadio de El Sadar

PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves por unanimidad una modificación de la ley foral reguladora de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que permitirá la ampliación del aforo del estadio de El Sadar.

Tramitada en lectura única, la proposición de ley foral ha sido impulsada por UPN, PSN y Geroa Bai, que han sumado el apoyo del resto de grupos.

La modificación legal tiene por objeto clarificar el régimen jurídico aplicable en la materia para, mediante la aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE) y otras normas que la Comunidad foral pudiera aprobar con posterioridad, unificar los requisitos técnicos exigibles en instalaciones deportivas cerradas y al aire libre, con el fin de garantizar la máxima seguridad.

Con la reforma aprobada, el otorgamiento de la licencia de actividad no deberá acreditarse en relación con las condiciones técnicas dispuestas en la Normativa Básica de Edificación, ya derogada, sino en consonancia con lo prescrito en el CTE, un reglamento sujeto a revisiones periódicas cada cuatro años y, por tanto, más acorde a la "evolución de los requerimientos genéricos, funcionales y técnicos", así como a la propia "demanda de la sociedad".

Al hilo de lo apuntado y según se subraya, con el nuevo marco normativo (CTE) se certificará la "máxima seguridad" de las instalaciones en aspectos tales como las "condiciones de evacuación de los pasillos, escaleras de los graderíos, galerías, corredores y toda clase de dependencias y lugares destinados al público".

Tampoco serán ya de aplicación algunos artículos, todavía sin derogar, del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 1816/1982, de 27 de agosto.

La normativa resultante de esta modificación es, entre otros, resultado del acuerdo alcanzado entre el Club Atlético Osasuna y el Gobierno de Navarra con el fin de posibilitar la ampliación del aforo de El Sadar en una cifra cuya concreción queda supeditada a las conclusiones de un estudio específico.

En el transcurso del debate, se han rechazado dos enmiendas de carácter técnico presentadas por EH Bildu. Todos los grupos, salvo la formación abertzale, han rechazado las dos correcciones.

En defensa de la iniciativa, la parlamentaria del PSN Inma Jurío ha afirmado que "había una gran dispersión normativa y dudas jurídicas sobre qué había que aplicar, y se ha considerado que el Código Técnico de Edificación es el más actualizado en cuanto a los requisitos técnicos y la normativa de seguridad, y además se va modernizando cada cuatro años". "Esto no va a afectar a aquellas construcciones que ya tienen concedida la licencia", ha señalado.

Por parte de UPN, Javier Trigo ha indicado que "la ley pretende cambiar un marco regulador específico que ya no está en vigor", de forma que se unifiquen los criterios técnicos exigidos en las instalaciones deportivas cerradas y al aire libre. "Es un cambio normativo que garantiza la máxima seguridad en las instalaciones", ha destacado.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que esta modificación "no cae del cielo" sino que proviene de un planteamiento del Club Atlético Osasuna porque existe "una demanda real de simpatizantes dispuestos a hacerse socios pero no hay aforo y es imposible de atender". Además, ha cuestionado que el Gobierno no haya asumido la iniciativa de presentar esta ley, quedando la responsabilidad en manos de PSN, UPN y Geroa Bai, pese a que Osasuna se dirigió al Gobierno para realizar su planteamiento. "Creo que había que haber sido un poco más serios en todo esto", ha señalado.

Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha indicado que con la modificación legal "se clarifica el régimen jurídico aplicable, unificando requisitos técnicos exigidos en las instalaciones deportivas cerradas y al aire libre y garantizando la máxima seguridad, cuestión importante en todas las instalaciones de los establecimientos públicos, a través del Código Técnico de Edificación".

En la misma línea, el portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que, con la aprobación de esta modificación, "básicamente se trata de considerar la aplicación del código de edificación", que ofrece "las máximas garantías de seguridad".

Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha explicado que su grupo respalda la modificación, aunque la "forma" en que se ha acometido no les ha gustado. "Teníamos serias dudas. No firmamos esta proposición de ley, porque la pregunta es por qué teniendo competencias exclusivas en esta materia, en vez de desarrollarlas, lo que hacemos es legislar negativamente contra la aplicación del derecho supletorio estatal. Y la realidad es muy clara, la reforma del estadio de El Sadar se quedó corta antes de empezar. Nos encontramos ante una petición que no nos gusta cómo se ha hecho y una solución legislativa que no sigue los conceptos habituales", ha indicado, pero ha asegurado que, consultando a expertos, han comprobado que con la modificación se cumplen "todas las normativas de seguridad".

El parlamentario de Vox Emilio Jiménez ha expresado su apoyo a la ley, pero ha querido aprovechar su intervención para señalar que "hay 17 Comunidades Autónomas y una verdadera jungla normativa". "Cuando hay 17 comunidades, 17 legislando, nos podemos encontrar con mucha inseguridad jurídica, con mucha discrecionalidad en la interpretación e incluso arbitrariedad", ha señalado.