Aprobada la reforma fiscal para 2026, que prevé una rebaja en el IRPF para rentas inferiores a 32.000 euros

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN y EH Bildu y el rechazo de PPN y Vox, el proyecto de ley de medidas fiscales propuesto por el Gobierno foral para 2026, que entre otras medidas incluye una rebaja en el IRPF para rentas inferiores a 32.000 euros.

El proyecto, acordado entre PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, también prevé una rebaja del Impuesto de Sociedades del 28 al 25% siempre que las empresas cumplan cuatro requisitos: el mantenimiento del empleo, la no aplicación de expedientes por causas económicas, la reducción de la siniestralidad laboral y el cumplimiento con la legislación sobre igualdad.

En el pleno del pasado 27 de noviembre, los socios presupuestarios rechazaron las enmiendas a la totalidad presentadas por UPN, PPN y Vox.

Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN, ha considerado que estas medidas "consolidan, un año más, la desnaturalización del sistema impositivo propio de Navarra". Según ha criticado, el Ejecutivo ve la potestad tributaria foral "exclusivamente como una máquina de recaudar más para la Administración, sin importarles los graves daños colaterales" de "esta visión tan limitada y torpe". "Los parches fiscales de esta edición no solo son insuficientes, sino que ponen de manifiesto su renuncia a mejorar el sistema fiscal navarro", ha criticado, tras considerar que "han gripado la fiscalidad navarra".

Por parte del PSN, Ainhoa Unzu ha afirmado que esta ley, que ha calificado como "coherente, equilibrada y responsable", es "buena para la mayoría social de Navarra". Según Unzu, "mejora las rentas de unas 340.000 personas, que son el 70% de los contribuyentes navarros, eleva de 14.500 a 17.000 euros el umbral mínimo para la obligación de declarar", y "supone que las rentas de 17.000 euros tengan un ahorro fiscal de casi 1.200 euros al año", entre otras cuestiones. "Ese es el camino de una izquierda responsable, proteger a las rentas medias y bajas y exigir más a quien más riqueza concentra", ha apuntado.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha remarcado que "estas medidas tributarias no son ningún punto de llegada" y que "si en algún momento conseguimos la fuerza política necesaria" esto "cambiará en otra dirección". "Tenemos paciencia estratégica, y tenemos paciencia fiscal", ha indicado. Si bien "no es el proyecto que plantearíamos si tuviéramos mayoría y empuje político suficiente", hay "elementos que merecen una valoración positiva". Además, ha destacado que la presión fiscal en Navarra "es inferior a la media europea".

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha defendido una fiscalidad en la que "cada persona y cada empresa aporten en función de su capacidad real". "No es un castigo, es una herramienta para igualar oportunidades, para redistribuir la riqueza. No es mera recaudación", ha apuntado, tras remarcar que esta ley aportará "beneficios" a "la gran mayoría social de esta comunidad". También ha rechazado la postura de la derecha y "sus habituales peticiones de incrementar deducciones, exenciones o reducciones, sin un cálculo de la importantísima disminución recaudatoria que supondría".

En nombre del PPN, Irene Royo ha "reconocido" ciertas "mejoras" que contiene la ley, pero ha considerado que en general ha sido "una oportunidad perdida para haber hecho una reforma fiscal solvente, equilibrada, moderada y más justa". Además, ha añadido que "por mucho que presuman", no ha sido una propuesta fruto del "diálogo abierto con todos los grupos", sino que es "excluyente". "No han aceptado ni una sola enmienda del resto de los grupos de la oposición", ha criticado. A su juicio, Navarra, "por mucho que insistan, presuman y alardeen, no va bien, y la política fiscal podría ser una herramienta para cambiar el rumbo". "Pero no se está utilizando", ha dicho.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha señalado que en comparación con 2007, la presión fiscal en Navarra "ha bajado dos puntos y medio". "Explíqueme cuál es el infierno fiscal", ha trasladado al regionalista Javier Esparza, a quien ha preguntado por qué en 2007 ese dato "les parecía bien y hoy les parece un infierno fiscal". "Yo no lo entiendo, si no es porque lo que necesitan es armar un relato basado en lo que ustedes quieren creer, en el imaginario que tienen y no en la realidad que tenemos en esta comunidad", ha añadido, tras pedir "más cuentas y menos cuentos".

En nombre del Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha mostrado su "rechazo absoluto" al proyecto. "No es solo un no rotundo, es un grito de alarma contra un Gobierno corrupto, traidor a los navarros, que usa la fiscalidad como arma para asfixiar a las familias trabajadoras, mientras engorda sus chiringuitos políticos y financia agendas ideológicas destructivas", ha manifestado. A su juicio, esta ley "es un nuevo atraco fiscal" y "es más de lo mismo: más impuestos disfrazados de rebajas cosméticas para mantener una estructura administrativa hinchada que se ha convertido en un negocio para unos pocos".