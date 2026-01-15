Arasti dice que "se están dando los pasos necesarios" para garantizar la "limpieza" en la contratación pública

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda de Navarra, José Luis Arasti. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha asegurado que "se están dando todos los pasos necesarios para que prime la limpieza, la transparencia y la seguridad en los procesos de contratación pública" y ha resaltado la "responsabilidad clara y decidida" del Gobierno de Navarra "a pesar de todas las insidias, acusaciones o dudas que algunos quieran sembrar respecto a nuestra labor".

En su intervención, en el marco de una interpelación de UPN en el pleno del Parlamento foral, Arasti ha señalado que hay informes de la Cámara de Comptos, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra o la Dirección General de Intervención del Gobierno de Navarra, "relacionados con ciertos procesos de contratación pública", que apuntan a "la necesidad de introducir una serie de actuaciones que garanticen y refuercen el cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia y libre concurrencia".

Entre las medidas adoptadas, ha afirmado que la ley de Presupuestos de Navarra para 2026 incluye la modificación de varios artículos de la Ley Foral de Contratos Públicos en cuanto a las Uniones Temporales de Empresas y la obligación de publicar todos los anuncios en el Portal de Contratación de Navarra. A ello ha sumado la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra, que se encuentra finalizada; y la licitación a finales del año pasado del contrato para la construcción de una nueva versión del Portal de Contratación de Navarra, "ampliando su funcionalidad y versatilidad".

Asimismo, ha explicado que, el pasado 3 de noviembre, la Junta de Contratación Pública aprobó la elaboración de una circular con recomendaciones sobre los procedimientos de contratación pública. Entre otras cuestiones, abordará el funcionamiento de las mesas de contratación, para "mejorar la transparencia y la seguridad jurídica" de los procedimientos y de los documentos elaborados por las mismas. Asimismo, ha anunciado que a lo largo del primer semestre de 2026 se van a elaborar unas instrucciones sobre la forma y plazos de aportación de la información relativa a la contratación pública que se debe acompañar a la ley foral de Presupuestos, para su incorporación en el proyecto de Presupuestos para 2027.

La parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha calificado de "filfa" las medidas planteadas por el consejero y le ha reclamado "despolitizar la contratación administrativa", "reforzar los mecanismos de control de naturaleza preventiva" y "evitar la impunidad". Ha remarcado que "una buena política de prevención de la corrupción pasa por tener una buena legislación de contratos públicos". "Pero esta no puede ser la tabla de salvación" a la que el Gobierno de Navarra y el PSN "se agarren para eludir sus responsabilidades por lo que ha ocurrido con Belate o con otros contratos adjudicados", ha remarcado. Tampoco para "sus socios, que mantienen todo este tinglado a pesar de la mala pinta que tiene todo lo que está ocurriendo", ha añadido.

Ha destacado que "en 21 años de Gobiernos de UPN no ha habido un solo caso de corrupción, pero cada vez que gobierna el PSN hemos tenido casos de corrupción relacionados con la contratación". "El problema no es la ley de Contratos sino ustedes y los que les mantienen", ha remarcado Álvarez, que ha exigido que "asuman responsabilidades" y se convoquen elecciones.

La socialista Ainhoa Unzu ha destacado que el PSN "seguirá adoptando más allá del 2027 medidas para garantizar la limpieza, transparencia y seguridad de la contratación pública". A Álvarez le ha dicho que "no espere que entremos en su debate del fango con una interpelación forzadísima" para hablar de una "corrupción inexistente". "Navarra se merece mucho más de lo que UPN es capaz de aportar, porque hoy aquí solamente ha traído ruido, acusaciones, mentiras y, sobre todo, una preocupante ausencia de propuestas", ha remarcado.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha criticado que la interpelación de UPN solo busca hacer la relación de "contratación igual a corrupción, igual a PSN", y ha asegurado que "la única medida efectiva que maneja UPN son las elecciones", que ha atribuido a su "nerviosismo" porque se está finalizando el plazo para anticipar los comicios forales. Ha reconocido que "hay problemas" en cuanto a las mesas de contratación, los pliegos o los criterios técnicos, que habrá que "recogerlos" e incluirlos en una modificación de la ley de Contratos.

Desde Geroa Bai, Mikel Asiain ha destacado que "la corrupción se combate con normas, con instituciones y con cultura democrática, y en Navarra hemos avanzado mucho en esa dirección en los últimos años". Ha apostado por la "transparencia", el "cumplimiento estricto de la ley" y "reforzar las instituciones que garantizan el buen gobierno", pero ha rechazado "la demagogia", "duplicar lo que ya existe" y "usar la corrupción como arma arrojadiza".

Irene Royo, del PPN, ha defendido que "hay que luchar contra la corrupción con todos los mecanismos que podamos disponer", "reforzando" la legislación para reducir "el riesgo de corrupción", con instrumentos de inteligencia artificial "que detecten comportamientos anómalos". No obstante, ha opinado que el caso de Navarra "ha sido más un problema de utilizar los instrumentos de los que nos hemos dotado de mala fe y con abuso, que de falta de instrumentos".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha pedido a Arasti que elabore un reglamento de contratación pública que "asegure el carácter ciego e independiente de los distintos procesos" y le ha pedido que no se ponga "a la defensiva" sino a la "ofensiva" no "contra la oposición" sino "contra la corrupción".

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha manifestado que "el epicentro de la corrupción es Navarra y hemos sido magníficos exportadores al resto de España", y ha reclamado "cambios normativos". Según ha dicho, la única "medida eficaz" es que "dimita el Partido Socialista en pleno".