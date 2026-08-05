El Archivo de Navarra publica el catálogo de la exposición sobre los castillos del reino de Navarra

Imagen de la portada del libro. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Real y General de Navarra ha publicado el catálogo de la exposición 'Guardianes de piedra. Pasado y presente de los castillos de Navarra', realizado por Juan José Martinena Ruiz, historiador y archivero, y Jesús Sesma Sesma y Jesús García Gazólaz, arqueólogos del Gobierno de Navarra.

El libro, del que se han publicado 600 ejemplares en dos idiomas, español y euskera, se encuentra a la venta por 12 euros en el Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra, en la calle Navas de Tolosa, en Pamplona, así como en dependencias del propio Archivo Real y General de Navarra.

El catálogo que ahora se presenta deriva de la exposición 'Guardianes de piedra. Pasado y presente de los castillos de Navarra', que el Archivo Real y General de Navarra celebró en 2022. La exposición fue el resultado de una colaboración entre equipos y profesionales de distintos ámbitos patrimoniales que puso su acento en el análisis integral de las fortificaciones a través de los testimonios conservados.

El catálogo resultante sigue la misma línea y permite conocer la realidad de los castillos del reino de Navarra a través de una doble lectura derivada de la combinación de dos tipos de fuentes históricas, los documentos de archivo y las piezas arqueológicas, procedentes en su totalidad de los equipamientos culturales del Gobierno de Navarra, como son el Archivo Real y General de Navarra y el Almacén de Arqueología, explican en un comunicado desde el Gobierno foral.

El catálogo se divide en dos bloques. El primero está dedicado a 'Los castillos en la Edad Media' y recorre cuestiones transversales de los castillos navarros: su origen y evolución, sus responsables, los tenientes y alcaides, y distintos aspectos de la vida cotidiana, como las actividades económicas realizadas en su interior y las reparaciones de las que fueron objeto. El catálogo también se ocupa de la función defensiva de estas construcciones, el armamento y equipamiento militar y las guarniciones militares que las protegían. No se olvidan otras funciones de los castillos como centros de refugio de personas y bienes en épocas de guerra, como prisión de malhechores y, en tiempos de paz, también como sedes de archivo o lugares de celebración de reuniones de Cortes.

El segundo bloque, 'Castillos, un pasado muy presente' aborda la realidad de los castillos como yacimientos arqueológicos, recuerda las excavaciones realizadas en las últimas décadas y las perspectivas actuales para el estudio de los castillos y analiza las investigaciones científicas y la explotación de sus ruinas como reclamo cultural, turístico y didáctico. También se aborda la situación de destrucción, abandono y reutilización de la que fueron objeto los castillos navarros en un proceso de larga decadencia documentado desde el siglo XIV y acentuado en los siglos XV y XVI.