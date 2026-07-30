El Área de Salud de Estella ofrece cobertura sanitaria especial con motivo de las fiestas patronales

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PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Estella-Lizarra ha organizado un dispositivo especial para garantizar la cobertura sanitaria a la población de la zona durante los días de celebración de las fiestas patronales.

El dispositivo, que como cada año es consensuado con el equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios, incluye refuerzos en el Servicio Normal de Urgencias (SNU), Laboratorio y Servicios Generales, para ofrecer la cobertura necesaria a la población, desde el día 31 de julio al 6 de agosto, de forma coordinada con el 112, según ha señalado el Gobierno foral en una nota.

El Hospital Garcia Orcoyen garantiza la atención en las áreas de hospitalización, hospitalización domiciliaria, partos, urgencias, UCI, quirófano de urgencias y Ambulancia de Soporte Vital Avanzado (ASVA). Se refuerzan el Servicio de Laboratorio y las Unidades de Lencería y Almacén de Servicios Generales.

Durante las fiestas, al igual que en el resto de jornadas festivas, existe personal médico de guardia de presencia física y/o localizada. Desde los servicios de laboratorio, radiología, farmacia y almacén se ha notificado a los centros los protocolos específicos que se deben seguir con motivo de la festividad de la ciudad del Ega.

En cuanto a los horarios, el hospital funcionará en régimen de jornada festiva desde el 31 de julio al 4 de agosto. El día 5 de agosto se mantendrá este régimen a partir de las 12 horas, dado que de 8 a 12 horas se trabajará en jornada ordinaria, y el 6 de agosto con horario habitual, de 8 a 15.20 horas.

El centro de salud de Estella-Lizarra y el consultorio de Ayegui, desde el 31 julio al 4 de agosto prestará atención en las dependencias del Servicio Normal de Urgencias, ubicado en el Centro de Salud de Estella-Lizarra, paseo de la Inmaculada, 39. En caso de urgencias los ciudadanos deben contactar con el 112. El día 5 de agosto el horario será de 8 a 12 horas y partir de esa hora las personas que precisen asistencia deberán acudir al Servicio Normal de Urgencias. El día 6 de agosto, el horario será el habitual de 8 a 15.20 horas.

El Servicio Normal de Urgencias (SNU) mantendrá su funcionamiento ordinario, reforzándose en los turnos de mayor actividad asistencial. Este dispositivo especial permitirá incrementar la capacidad de respuesta de los servicios de urgencias durante los días de mayor afluencia de visitantes y actividad festiva.

El resto de centros de salud y consultorios del área mantendrán su funcionamiento en sus horarios habituales.