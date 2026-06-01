Arguedas critica que el Gobierno de Navarra "deniega" la subvención al centro de día

PAMPLONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arguedas ha criticado este lunes que ha recibido por segunda vez consecutiva la "denegación" de la subvención solicitada al Gobierno de Navarra para la construcción del centro de día Virgen del Yugo.

El Consistorio ha señalado en una nota que en 2025 la solicitud también fue rechazada. Ahora, la Resolución 3576/2026, de 6 de mayo, de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas "ha vuelto a dejar al municipio sin financiación, al agotarse los escasos 700.000 euros", ha criticado el Ayuntamiento.

Arguedas solicitó 377.645 euros, importe que ha quedado sin conceder por falta de consignación presupuestaria, "a pesar de que el proyecto cumple todos los requisitos de la convocatoria". "Se han presentado siete proyectos de centro de dia en Navarra por un importe total de 1.939.373 euros y solo tres municipios -Oteiza, Arróniz y Mendigorría- han resultado beneficiarios, agotando íntegramente los fondos disponibles", ha afirmado.

El Ayuntamiento ha destacado que "en una sociedad cada vez más envejecida, los poderes públicos debemos adaptar nuestros servicios para dar respuesta a nuevas necesidades y es evidente que 700.000 euros para toda Navarra, comparadas con otras partidas millonarias, es una cantidad del todo insuficiente".

Arguedas cuenta con alrededor de 522 personas mayores de 65 años sobre un censo de 2.310 habitantes, "lo que evidencia la necesidad real de un equipamiento". "La situación resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que un Ayuntamiento de la Ribera, gobernado por el PSOE, ha recibido una ayuda nominativa de 105.000 euros para un proyecto de ampliación de un centro de día ya existente, aprobada vía enmienda en los Presupuestos Generales de Navarra, al margen de la convocatoria competitiva a la que deben acogerse el resto de municipios", ha señalado el Ayuntamiento.

El alcalde de Arguedas, José Luis Sanz, ha afirmado que "este tratamiento desigual evidencia una doble vara de medir que perjudica a los vecinos y vecinas de una localidad en función del color político de su gobierno municipal, lo que es del todo inaceptable".

En un escrito enviado al Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento manifiesta su "profunda disconformidad" con los criterios aplicados. "Arguedas se ve penalizada en su puntuación al pertenecer a la mancomunidad de servicios sociales en la que todos sus pueblos ya tienen centro de día. Un vecino de Arguedas se encuentra penalizado por partida doble. Por un lado, por la diferencia de servicios existentes según el municipio de residencia. Por otro, porque localidades de la misma mancomunidad como Valtierra, Cadreita, Villafranca o Milagro ya disponen de centros de día", señala.

Según continúa el Ayuntamiento, "el actual sistema de puntuación de los proyectos favorece a estos municipios y, en la práctica, dificulta que Arguedas pueda acceder a la financiación necesaria para desarrollar su propio centro de día, perpetuando así una situación de desigualdad en el acceso a este servicio esencial".

Todo ello, a juicio del alcalde, "desincentiva la creación de mancomunidades entre poblaciones para dar servicios a nuestros vecinos".

Ante esta situación, el primer edil ha mantenido una reunión con la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, para "explorar vías alternativas de financiación y evitar que los vecinos y vecinas de Arguedas continúen en situación de desventaja respecto a otros municipios del entorno, aunque desde el Gobierno no se ha aportado ninguna alternativa".

"A pesar de la denegación de colaboración por parte del Gobierno de Navarra", el Ayuntamiento de Arguedas ha decidido "seguir adelante con el proyecto y ejecutarlo con fondos propios, exclusivamente municipales, para poder prestar el servicio asistencial necesario que sus mayores merecen".

El Centro de Día Virgen del Yugo ya ha comenzado su construcción en la calle San Miguel, en pleno centro del casco urbano de Arguedas, en un solar de 654,44 metros cuadrados formado por seis parcelas municipales. Se espera que esté concluido este año 2026, pese a un "ligero retraso" en el calendario de ejecución.

El edificio, proyectado en planta baja con 434 metros cuadrados construidos, contará con sala ocupacional compartimentable, comedor, enfermería, fisioterapia, vestuarios y lavandería, además de un patio y pérgola de uso privado para los usuarios.

Tendrá capacidad para 25 plazas, 15 ordinarias y 10 para personas con discapacidad física, y está diseñado con posibilidad de ampliación futura.