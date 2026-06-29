El arzobispo de Pamplona pide "respeto y acogida" durante los Sanfermines: "Que estos días sean ejemplo de tolerancia"

Archivo - El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, se ha dirigido a los pamploneses con motivo del inicio, dentro de una semana, de las fiestas de San Fermín y ha deseado que "tengamos presente en todo momento la necesidad de mirar a los demás con respeto y acogida". "Que estos días sean ejemplo de tolerancia", ha pedido, para continuar que "nadie se sienta excluido ni despreciado".

En su carta, monseñor Roselló señala que "a solo unos días del comienzo de las fiestas de San Fermín, quiero trasladaros mi sincera felicitación a la vez que un mensaje de concordia y fraternidad". "Son días en los que Pamplona abre sus puertas al mundo y en los que compartimos con quienes nos visitan la alegría, la amistad y una tradición profundamente arraigada en nuestra ciudad", indica.

"San Fermín, primer obispo de Pamplona y testigo valiente de Jesucristo, nos recuerda que la fe auténtica siempre va unida al amor al prójimo, al diferente, al que viene de fuera. Su ejemplo nos invita a vivir estos días no solo como una celebración festiva, sino también como una ocasión para fortalecer los valores que hacen la convivencia más humana y más fraterna", expone el arzobispo.

Monseñor Roselló pide que "tengamos presente en todo momento, como dijo el Papa León XIV en su reciente visita a España, que tejer redes implica encuentro, escucha, diálogo y respeto". "Vivimos tiempos en los que con frecuencia se subrayan las diferencias y se alimentan las divisiones y ya el Papa León XIV advirtió a la clase política en su discurso en el Congreso de los Diputados que 'discrepar no significa humillar'". "Ojalá que durante estas fiestas tengamos presente en todo momento la necesidad de mirar a los demás con respeto y acogida. Que estos días sean ejemplo de tolerancia. Que nadie se sienta excluido ni despreciado. Que sepamos reconocernos como hermanos, hijos de un mismo Dios, llamados a construir una sociedad más justa, más pacífica y más unida", recoge en su escrito.

Desea también el arzobispo que "la alegría de la fiesta vaya acompañada de la responsabilidad personal y del cuidado de los demás, especialmente de los más vulnerables, porque una verdadera celebración nunca olvida la dignidad de cada persona". "Con mi bendición y mi afecto para todos. ¡Viva San Fermín! Gora San Fermín!", concluye.