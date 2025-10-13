Asiron dice, tras el cese del gerente del Ayuntamiento, que a "diferencia de la derecha", la izquierda "es ejemplar"

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado este lunes, en relación al cese del gerente del Ayuntamiento, Iñigo Anaut, por dar positivo en un control de alcoholemia realizado por la Policía Municipal durante el fin de semana, que "una de las diferencias entre la izquierda y la derecha es que la izquierda es ejemplar".

"Y, en este caso, somos ejemplares y tenemos que ser, también, llegado el caso, ejemplarizantes", ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación tras un acto institucional.

Según ha relatado Asiron, a primera hora de este lunes, hacia las 8 horas, "he tenido conocimiento de lo ocurrido por mano del propio interesado, que además ha puesto su cargo a nuestra disposición". "Por supuesto, inmediatamente he dado las instrucciones pertinentes para proceder a su cese y en Junta de Gobierno, convocada a las 9 de la mañana, la Junta de Gobierno ha verificado el cese del gerente. Por lo tanto, desde el principio hasta el final del proceso han transcurrido menos de dos horas", ha remarcado.

El alcalde ha explicado que Anaut le ha trasladado, "además de lo ocurrido, su disposición a dejar el cargo". "El cese viene por orden mía, pero ya sabéis cómo son estas cosas. Las conversaciones, las relaciones son mucho más complicadas. Él mismo me ha trasladado de par de mañana que no veía factible su continuidad", ha manifestado.