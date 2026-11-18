PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Navarra de Enfermedades Neuromusculares (ASNAEN) ha reclamado, con motivo del Día Nacional de estas patologías, una rehabilitación continuada para las personas afectadas.

Con el objetivo de dar visibilidad a esta reivindicación y apoyar su servicio de fisioterapia, varios coros unirán sus voces este viernes en Pamplona en el concierto solidario 'Música que nos mueve'.

Las enfermedades neuromusculares agrupan más de 150 patologías, la mayoría de origen genético y carácter degenerativo, que provocan una pérdida progresiva de fuerza muscular y afectan a unas 60.000 personas en el ámbito nacional.

Estas enfermedades generan distintos grados de discapacidad y encuentran en terapias como fisioterapia, logopedia o terapia ocupacional herramientas para mantener su autonomía, prevenir mayores complicaciones y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, ASNAEN ha afirmado que el acceso a una rehabilitación suficiente y continuada sigue sin estar garantizado y muchas personas se ven obligadas a recurrir a tratamientos privados difícilmente asumibles por las familias.

Por ello, y con el lema 'El movimiento es vida. Movámonos por nuestros derechos', ASNAEN ha reivindicado el acceso a una rehabilitación continuada y adaptada a las necesidades de cada persona.

La presidenta de ASNAEN, Irene Aspurz, ha afirmado que el hecho de que "una enfermedad sea degenerativa no significa que no necesite rehabilitación, porque no solo sirve para recuperar funciones, sino también para mantenerlas". "Tratamientos como la fisioterapia son fundamentales para mantener tono muscular, retrasar el empeoramiento y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas", ha señalado. Aspurz ha destacado también la necesidad de impulsar la investigación.

La asociación ofrece un servicio de fisioterapia especializada para favorecer el acceso a esta terapia por parte de las personas afectadas. Para contribuir a su financiación, diferentes coros unirán sus voces en el concierto solidario 'Música que nos mueve', que tendrá lugar este viernes a las 20 horas en la iglesia de San Antonio de Capuchinos de Pamplona (avenida de Carlos III, 22) con entrada libre y aportaciones voluntarias. Participarán la Coral Liguori, el Coro Elkarrekin Abesbatza y el Grupo Músico Vocal Viva la Música, con la colaboración de Oskia Txistulari Taldea.

"Queremos animar a la ciudadanía a acompañarnos en este concierto solidario, que reúne las voces de distintas corales en favor de las personas con enfermedades neuromusculares. Gracias a iniciativas como esta podemos seguir ofreciendo sesiones de fisioterapia que contribuyen a mantener nuestra calidad de vida", han señalado desde la asociación.