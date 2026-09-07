La asociación Apoyo Mutuo ve "un paripé publicitario" la inversión del Ayuntamiento de Pamplona para personas sin hogar

PAMPLONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación Apoyo Mutuo ha presentado un escrito de queja ante el Defensor del Pueblo de Navarra en el que considera que la puesta en marcha del Equipo de Detección y Atención a la Exclusión Residencial (EDAER) del Ayuntamiento de Pamplona, dotado con 140.500,63 euros para el segundo semestre de 2026, para la atención a personas en situación de calle o en infraviviendas, "es un paripé publicitario, malo e insuficiente".

La asociación ha presentado su escrito también ante la Alcaldía de Pamplona, ante el Área de Acción Social del Ayuntamiento y ante el Gobierno de Navarra.

En dicho escrito advierte de la situación de "más de doscientas personas sin techo, a las que nadie atiende salvo el asociacionismo, de la zona de Pamplona y comarca". "La bola que por desatención social se ha generado en Pamplona y comarca es demasiado grande para que traten de ventilársela asentando un programa del año pasado por 140.000 euros. Parece una broma de muy mal gusto ante la pobreza y exclusión tanto residencial como social de estas personas", ha afirmado.

Apoyo Mutuo ha subrayado que "hay familias en bajeras, otras en pisos patera, en una habitación cinco y hasta seis personas, atendidas por profesores por encontrarse en clase niños pequeños sin dormir y sin lavar y al saber negada su atención por el Ayuntamiento". "Son más de 150 los chicos que acuden a por algo para alimentarse, también a por medicinas, ropa y tiendas de campaña", ha añadido.

La asociación ha indicado que "lo fundamental, y lo mínimo", sería que las instituciones "conocieran y empatizaran con la inmensa problemática que acarrean estas personas después de dos años de desatención e hicieran planes progresivos de atención que conllevaran medidas paulatinas para su inclusión, y con una inversión económica y en personal bastante mayor". "575 millones de euros tuvo de superávit el Gobierno de Navarra, para quedarse en la cifra de 5,1 millones, que es lo que invierte en el sinhogarismo", ha afirmado.

Apoyo Mutuo ha considerado que "se necesitaría doblar el Presupuesto de Gobierno de Navarra si vamos en serio, y si no, seguiremos en una línea oportunista de no intervenir, que exige no mirar, y esperar que desesperados se muevan de sitio". Así, la asociación ha pedido a "una izquierda que se dice progresista" que ofrezca más recursos.