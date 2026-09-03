La Asociación de Mujeres Periodistas Navarras condena las agresiones a profesionales de la información

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres Periodistas Navarras ha condenado este jueves las agresiones a profesionales de la información y ha exigido "garantías para la libertad de prensa".

En un comunicado, la asociación ha manifestado su "más firme repulsa ante el incremento de las agresiones, coacciones y muestras de hostilidad que vienen sufriendo los y las profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones en las últimas semanas a lo largo de todo el país y, concretamente, tras los insultos y empujones que sufrieron distintos profesionales de la comunicación este miércoles en la concentración para la defensa de Ceuta que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Pamplona".

Para la asociación, "es inadmisible impedir el libre ejercicio de la labor informativa mediante el señalamiento y la intimidación", por lo que ha exigido al Gobierno de Navarra "la protección de las personas profesionales en la cobertura de informaciones en las que se prevean tensiones".

La asociación ha señalado que "el ataque a periodistas y comunicadoras vulnera el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información libre, plural y veraz". En este sentido, ha expresado su "total respaldo y solidaridad a los compañeros y compañeras afectados por los altercados de ayer en Pamplona".

Asimismo, ha reiterado su "compromiso institucional con la defensa del periodismo riguroso y con la seguridad de quienes lo hacen posible asegurando que no es posible una sociedad democrática ni una opinión pública informada si se normaliza la violencia y el miedo como herramientas de silenciamiento". Por todo ello, ha apostado por "un periodismo libre de violencias y con garantías democráticas".