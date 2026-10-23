Atropella a una joven de 22 años en Cintruénigo con posible fractura de tobillo

Archivo - Una ambulancia del 112 entra en el Complejo Hospitalario de Navarra durante a Pandemia Covid-19 en Abril 28, 2020 en Pamplona, Navarra, España - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo ha atropellado este viernes a una joven de 22 años en la localidad de Cintruénigo causándole una posible fractura de tobillo tras la valoración de un equipo médico.

El incidente ha tenido lugar en la Calle Barón de la Torre a las 21.24 horas y ha requerido la movilización de una ambulancia SVB, de un equipo médico y de la Policía Foral según ha informado Emergencias de Navarra.