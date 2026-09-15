Aumentan un 7% los delitos registrados en el primer semestre en Pamplona, por hurtos y robos en el interior de vehículos

Archivo - El Ayuntamiento mantiene una vigilancia "especial" sobre 4 bajeras en las que se ha detectado la pernocta de personas - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los delitos y hechos registrados por Policía Municipal de Pamplona en el primer semestre del año han ascendido a 2.946. La cifra supone un incremento del 7% con respecto al mismo periodo de un año antes, cuando se registraron 2.759 delitos. El incremento en los seis primeros meses de este 2026 se debe, fundamentalmente, a delitos de robo y hurto, sobre todo, en el interior de vehículos. Ambos han crecido un 76% y un 82%, respectivamente, en comparación con un año antes.

Si de enero a junio de 2025 se registraron 49 delitos de hurto en vehículos, en las mismas fechas de este año la cifra ha ascendido a 89. En el caso de robos con fuerza en el interior de vehículos, las cifras de 2025 supusieron 79 delitos, mientras que este año han sido 139. Son los delitos que porcentualmente más se han incrementado, pero no los únicos. También han crecido, aunque en menor medida, los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad (un 36% más, pasando de 22 a 30 hechos delictivos), el robo con violencia o intimidación (un 27% más, de 90 a 114 hechos) o el quebrantamiento de condena (un 20% más, pasando de 45 a 54 casos). Los hurtos en general han crecido un 5%, pasando de 960 a 1.008 en este primer semestre.

En lo que se refiere a agresiones sexuales, mientras las de alta intensidad (con penetración) han descendido un 18%, pasando de 11 a 9, las de baja intensidad (tocamientos, principalmente) han aumentado un 44%. Si en el primer semestre de 2025 se registraron 25 casos, en el mismo periodo de 2026 han sido 36.

Según ha detallado el Ayuntamiento, "el incremento se debe, en parte, a una mayor conciencia social y a un incremento en la adhesión y respaldo al 'Protocolo de prevención y actuación ante la violencia sexista en espacios festivos y de ocio nocturno privado', impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con agentes del sector y el movimiento feminista, al que en el mes de mayo ya se habían adherido veintitrés locales y eventos, entre ellos catorce peñas de Pamplona".

Por el contrario, en la comparativa con 2025, han descendido otro tipo de delitos, como los delitos contra la salud pública, cuyo descenso ha sido del 41%, pasando de 17 a 10 casos. También han bajado los delitos relativos a atentados contra la autoridad o funcionarios públicos, que han pasado de 36 a 28, lo que supone una reducción del 22%. En menor porcentaje, también han descendido los malos tratos en el ámbito familiar (que han pasado de 151 a 143 casos, lo que representa una caída del 5%), los delitos de lesiones (que han descendido un 4% pasando de 168 a 162) o los robos con fuerza en las cosas (que han bajado un 3%, pasando de 143 a 139 casos registrados).

Por todos estos hechos, Policía Municipal ha detenido en el primer semestre del año a 460 personas. En el mismo periodo de 2025 fueron 502.