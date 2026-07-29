Autorizada una nueva inversión de 22 millones para modernizar cerca de 1.500 hectáreas de regadío en Ribaforada

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, en una reciente visita a Ribaforada para conocer las mejoras de modernización del regadío ya realizada. - UNAI BEROIZ-GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles al director general de Agricultura y Ganadería a comprometer un gasto de carácter plurianual de 21.912.072,09 euros hasta 2029 para financiar la segunda fase de modernización del regadío tradicional de Ribaforada. Este presupuesto servirá para financiar la intervención sobre 1.459 hectáreas de la zona de Aguas Rodadas, que será ejecutada por la Empresa de Transformación Agraria S.A. (Tragsa).

Tal como ya avanzaron el pasado mes de junio la presidenta de Navarra, María Chivite, y el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jose María Aierdi, el objetivo de esta nueva inversión es dar continuidad a un proyecto que en su primera fase ha supuesto la modernización de las infraestructuras de regadío en 547 hectáreas de la zona de La Dehesa, también en Rifaborada, con una inversión de 10,5 millones de euros, incluidos los 1,2 millones que ha aportado la comunidad de regantes.

En esta ocasión, de acuerdo al presupuesto del proyecto redactado por la sociedad pública Intia, la aportación de la Administración foral asciende a 16.169.886 euros, 3.563.400 euros corresponden a fondos europeos Feader, mientras que los 2.178.785,42 euros restantes deben ser aportados por las personas beneficiadas, en este caso por la Comunidad de Regantes de Aguas Rodadas de Ribaforada.

El consejero Aierdi ha destacado que "la modernización de los regadíos es una de las inversiones más estratégicas que podemos realizar para garantizar el futuro de nuestro sector agrario". "Con esta nueva actuación en Ribaforada, damos continuidad a un proyecto que permitirá a las explotaciones disponer de infraestructuras más eficientes, competitivas y preparadas para afrontar los retos del cambio climático", ha señalado el consejero en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno.

José María Aierdi ha puesto de relieve la "decidida apuesta" del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente "por unas infraestructuras de regadío que permitan producir más y mejor utilizando de forma más eficiente un recurso tan valioso como el agua". "Modernizar los regadíos es invertir en sostenibilidad ambiental, pero también en rentabilidad para las explotaciones y en desarrollo para nuestras zonas rurales", ha indicado Aierdi, quien ha destacado la colaboración establecida entre su departamento, la Comunidad de Regantes, Intia y Tragsa.

La concentración parcelaria y la modernización del regadío de la zona de Ribaforada II (Aguas Rodadas) se está llevando a cabo conforme a la ley foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Agrícolas, cuenta con Declaración de Impacto Ambiental y dispone ya de las bases y el acuerdo de concentración parcelaria aprobados, por lo que el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente considera que es el momento oportuno para poder acometer las obras de la red de caminos y desagües necesarias.

La modernización del regadío en Aguas Rodadas incluye la habilitación de una balsa de espera y una balsa elevada, una estación de bombeo, instalaciones eléctricas y de impulsión, una red de riego a presión y un sistema de telecontrol, entre otras medidas de acondicionamiento de caminos y desagües, gestión de residuos y estudios de control de calidad, seguridad y salud.