Auxiliares de Protección Civil colaborarán con Policía Municipal en eventos fuera de las fechas de San Fermín

PAMPLONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Auxiliares de Protección Civil van a colaborar con Policía Municipal en la regulación de diversos eventos programados fuera de las fiestas de San Fermín.

Vistos los "buenos resultados" en las fiestas, algunos auxiliares voluntariamente han recibido formación desde el Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana, desde el pasado mes de junio, para extender su apoyo en labores de control de tráfico de Policía Municipal para eventos programados.

Varias personas auxiliares de las listas vigentes "cuentan ahora con formación en conocimientos, habilidades y capacidades para controles simples, y con las herramientas necesarias para desarrollar esas labores con garantías de seguridad y en coordinación con el resto de los recursos que actúen en determinados eventos".

La asunción de experiencia, dinámicas y responsabilidades de estas personas en materias de Protección Civil "les capacita también para el despliegue en labores propias de Protección Civil ante circunstancias o emergencias sobrevenidas".

Según han indicado desde el Ayuntamiento en una nota, "todo ese bagaje redundará, a su vez, en una mejor cobertura de necesidades específicas en San Fermín".

Para este año, la presencia de auxiliares de Protección Civil se plantea para unos 14 partidos de Osasuna, entre ellos, 11 partidos oficiales de Liga, 1 amistoso y 2 partidos de Copa. En la actualidad, se hace el llamamiento a un grupo reducido y se prepara un dispositivo con un máximo de 6 auxiliares. Esta iniciativa ha servido como prueba piloto en el pasado mes de diciembre y "ha probado la eficacia y operatividad del servicio".

También se ha planteado su presencia en grandes eventos, como la reciente Cabalgata de Reyes Magos y Olentzero, la San Silvestre en Nochevieja, la Marathon de San Fermín, el Día de la Bicicleta, la Carrera de las Murallas, la llegada de la Vuelta a Navarra, la Korrika, el Cross de las mujeres, la Carrera - Marcha contra el cáncer, la Half Triathlon, los 10 km Ciudad de Pamplona, la Bayona - Pamplona, y Carnavales.

Para este tipo de eventos, el Área de Seguridad Vial de Policía Municipal tiene en cuenta el personal contratado por las organizaciones que realizan eventos en Pamplona, que a veces cuentan también con personal voluntario y colaboradores que hay que reforzar, en el caso de que no puedan cubrir todos los puestos necesarios.