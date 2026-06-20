Aviso amarillo por calor y tormentas este sábado en gran parte de Navarra

Archivo - Bañistas disfrutan del agua en el río Arga, en una foto de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas, las lluvias y las tormentas activarán este sábado, 20 de junio, diversos avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en todo el territorio de Navarra.

Así, desde las 13.00 y hasta las 20.59 horas, estarán en aviso amarillo por temperaturas máximas la zona de la Ribera, donde se podrían alcanzar los 38 grados; el centro, con 36 grados; y el Pirineo, con 34 grados.

Además, el centro, Ribera y vertiente cantábrica estarán, desde las 14.00 horas y durante el resto de la jornada, en aviso amarillo por lluvias y tormentas. En estas tres zonas se podrían acumular 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Ya el domingo, los avisos por calor aumentarán a nivel naranja -peligro importante- y se extenderán a todo el territorio de la Comunidad foral. En la vertiente cantábrica, centro y Ribera se alcanzarán los 40 grados; una temperatura que podrá superarse localmente. Por su parte, los termómetros en el Pirineo llegarán hasta los 37 grados. Los avisos estarán vigentes desde las 13.00 y hasta las 20.59 horas.

El nivel naranja se mantendrá durante la jornada del lunes, también entre las 13.00 y las 20.59 horas. En la vertiente cantábrica, centro y Ribera del Ebro se esperan unas máximas de 39 grados, que podrán superarse localmente; y en el Pirineo la máxima se colocará en los 37 grados.

Según la AEMET, lo más probable es que el martes 23 las temperaturas continúen en ascenso en el tercio occidental, y con pocos cambios en el resto, alcanzando este día el punto álgido de la ola de calor. A partir del miércoles 24 el escenario más probable, "dentro de un margen de incertidumbre", es que comiencen los descensos térmicos, de forma ligera en general, a excepción del Cantábrico donde es probable que sigan ascendiendo. En estos momentos, lo más probable es que los descensos térmicos sean "más generalizados y acusados" a partir del jueves 25, aunque no se puede descartar que la ola de calor continúe durante esta jornada.