Aviso amarillo en Navarra por calor y por tormentas que podrán venir acompañadas de granizo

Archivo - Granizo. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor comienza a remitir en Navarra y este domingo se verá libre de avisos meteorológicos por altas temperaturas. Una situación que se ha extendido durante casi dos semanas, llegando incluso al nivel naranja -peligro importante-. Sin embargo, las altas temperaturas darán paso este fin de semana a lluvias y tormentas.

Este sábado permanecen en aviso amarillo por temperaturas máximas, desde las 13.00 y hasta las 20.59 horas, el centro y Ribera del Ebro, donde se podrán alcanzar los 36 grados; y el Pirineo, con 34 grados. Pero, además, la zona centro, Pirineo y vertiente cantábrica estarán en aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. El aviso estará activo desde las 16.00 horas y durante el resto del sábado

El domingo desaparecerán los avisos por altas temperaturas. Sin embargo, el centro, el Pirineo y la vertiente cantábrica volverán a estar en aviso amarillo por tormentas acompañadas de granizo y rachas muy fuertes. Además, el centro y el Pirineo estarán en aviso amarillo por lluvia ante la previsión de que se puedan acumula 20 litros por metro cuadrado en una hora. Todos los avisos estarán vigentes entre las 13.00 y las 21.59 horas.

El lunes, la Comunidad foral amanecerá libre de avisos meteorológicos por primera vez desde hace casi dos semanas. La AEMET prevé intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. Posibles brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas de montaña del norte. Probables lluvias débiles y dispersas en el norte por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso ligero. Temperaturas máximas en descenso. Viento flojo de componente norte con rachas fuertes.