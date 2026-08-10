Aviso amarillo por tormentas este lunes en toda Navarra

Archivo - Una tormenta de granizo. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará este lunes, 10 de agosto, avisos amarillos por tormentas, que podrán venir acompañadas de granizo, que afectarán a todo el territorio de Navarra.

Por un lado, desde las 15.00 horas y hasta las 21.59, el centro y la Ribera del Ebro estarán en aviso amarillo por lluvias ante la previsión de que se puedan acumular 15 litros por metro cuadrado. Junto con estas dos zonas, la vertiente cantábrica y el Pirineo navarro estarán en aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuerte.

La situación cambiará el martes de manera que el centro y la Ribera del Ebro estarán en aviso amarillo por calor, entre las 13.00 y las 20.59 horas. En estas dos zonas se podrán alcanzar unas temperaturas máximas de 36 grados.

El aviso en estas dos zonas se mantendrá la jornada del miércoles, elevándose la previsión de máximas hasta los 38 grados. Se sumará, además, el Pirineo navarro, donde los termómetros podrán alcanzar los 35 grados.