Aviso naranja por lluvias este sábado en la mayor parte de Navarra

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Todo el territorio de Navarra tiene activado este sábado, desde las 14.00 horas y durante el resto de la jornada, diversos avisos por lluvias y tormentas que, en el caso de las precipitaciones, alcanza el nivel naranja en la vertiente cantábrica, centro y Ribera del Ebro, según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En estas tres zonas se podrán acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora. Por su parte, el Pirineo navarro está en aviso amarillo ante la previsión de que se registren 15 litros por metro cuadrado en una hora.

La vertiente cantábrica y centro están también en aviso amarillo ante la posibilidad de que se acumulen en estas zonas 50 litros por metro cuadrado en 12 horas. La AEMET precisa, además, que estás cantidades se podrían acumular en la mitad de tiempo, en seis horas.

Por otro lado, todo el territorio de la Comunidad foral se encuentra también en aviso amarillo por tormentas, que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y, localmente, de granizo.

Finalmente, la vertiente cantábrica está desde las 3 de la madrugada de este sábado y hasta las 11.59 horas en aviso amarillo por vientos que podrían alcanzar unas rachas máximas de 70 km/h de componente sureste.