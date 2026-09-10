El Ayuntamiento abre una consulta pública previa a la creación del Reglamento del Consejo Municipal de Euskera

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha una consulta pública previa a la elaboración del Reglamento Orgánico del Consejo Municipal de Euskera.

Ciudadanía y organizaciones potencialmente destinatarias de la norma que crea el consejo tendrán así la posibilidad de participar en su elaboración y realizar aportaciones.

El plazo de presentación de esas sugerencias, a través del correo electrónico euskarazerbitzua@pamplona.es finaliza el 23 de septiembre.

La creación de un Consejo Municipal del Euskera se enmarca en la elaboración del I Plan de Normalización Lingüística para el Fomento del Euskera (2027 - 2031) impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona.

Se trata del primer plan estratégico en esta materia que se desarrolla a nivel municipal en Pamplona, que prevé recoger una serie de acciones dirigidas al "aumento del uso, conocimiento y prestigio de la lengua vasca".

El Consejo Municipal del Euskera se concibe como "un instrumento de participación, asesoramiento y coordinación que contribuye a reforzar la garantía de los derechos lingüísticos en el ámbito local".

Su existencia "facilita la incorporación de la perspectiva lingüística en las políticas municipales, promueve la implicación de los diferentes agentes sociales y permite orientar las actuaciones del Ayuntamiento de Pamplona hacia una mayor efectividad en la promoción de uso del euskera y en la protección de los derechos de la ciudadanía".

El Consejo Municipal del Euskera tendrá carácter consultivo y estará formado por representantes de los grupos políticos municipales, personal técnico del Servicio de Euskera y por integrantes de las asociaciones que trabajan "en el fomento del uso y conocimiento del euskera y entidades que trabajen por aumentar el prestigio social del euskera en Pamplona".

El consejo será el encargado de hacer el seguimiento del Plan de Normalización Lingüística y de valorar el desarrollo de las acciones que se propongan.

La norma que creará el Consejo Municipal del Euskera establecerá el objetivo y naturaleza del mismo y articulará los mecanismos de participación ciudadana y de las organizaciones más representativas que trabajan en el fomento del euskera en Pamplona.

Además, definirá sus funciones, reflejará su composición definitiva, establecerá el régimen de organización y funcionamiento, así como la celebración de sesiones y adopción de acuerdos.