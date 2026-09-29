El Ayuntamiento de Burlada y el centro de salud firman un convenio de colaboración para implantar la receta deportiva

Imagen del Ayuntamiento de Burlada - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Salud de Burlada y el Ayuntamiento del municipio han firmado un convenio de colaboración que desarrolla un programa para abordar la fragilidad mediante el ejercicio físico, a través de una prescripción deportiva-social.

Se trata de un proyecto piloto que se realizará durante el curso 2026-2027, orientado a "mejorar la salud y la calidad de vida de las personas mayores de la localidad en situación de vulnerabilidad". El convenio ha sido firmado por la gerente de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Itziar Blanco, la directora del centro de salud de Burlada, Rosario Orzanco, y el alcalde en funciones de Burlada, José Mª Noval.

La "situación de fragilidad" en las personas mayores "supone un mayor riesgo de resultados sanitarios adversos". Según los datos de estudios realizados en España, "la prevalencia de fragilidad es elevada y va aumentando con la edad": en la franja de 70-75 años se sitúa en un 2,5%-6%, entre los 75-80 años en un 6,5%-12%, entre los 80-85 años en un 15%-26%, y por encima de los 85 años en un 18%-38%.

La intervención sobre la fragilidad "se ha demostrado efectiva para promover vidas más largas y saludables". La finalidad del convenio es "abordar, mediante una prescripción deportiva-social, las dificultades socio-sanitarias asociadas a las personas en situación de fragilidad que residen en Burlada".

En los últimos años, se han publicado "importantes estudios" que "han demostrado que las intervenciones basadas en programas de ejercicio físico son eficaces tanto para prevenir como para tratar la fragilidad".

COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL CENTRO DE SALUD

Según se recoge en el convenio, el Centro de Salud de Burlada se compromete, junto con el Ayuntamiento de Burlada, a emitir las prescripciones de ejercicio físico a las personas participantes; facilitará y colaborará en el trabajo del personal gestor municipal incorporado en el programa; evaluará y realizará el seguimiento profesional de las personas participantes de acuerdo con los recursos que disponga.

Asimismo, participará como coordinador del programa en el grupo que estará integrado por un equipo profesional multidisciplinar con personas de dentro y de fuera del Centro de Salud.

ACTIVIDAD DEPORTIVA: 60 SESIONES

Por parte del Ayuntamiento de Burlada, se compromete a organizar y gestionar en las instalaciones municipales un grupo de ejercicio físico exclusivo de personas mayores con fragilidad, derivadas por el Centro de Salud de Burlada, que consistirá en una hora de clase grupal dos días a la semana.

Serán un total de 60 sesiones, que se realizarán en el polideportivo Elizgibela de Burlada, desde septiembre de este año hasta mayo de 2027.

La persona responsable del diseño y desarrollo de las sesiones contará con titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

También se compromete a ceder espacios y personal docente necesario para la realización de las actividades de ejercicio físico y sociales que formen parte de las recomendaciones de actividad física-social. Este personal no guardará relación contractual alguna con el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.