El Ayuntamiento construirá un centenar de viviendas de alquiler social para jóvenes en dos parcelas en Etxabakoitz Norte

PAMPLONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a tramitar un Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) en Etxabakoitz Norte para construir un centenar de viviendas de alquiler social destinadas especialmente a la emancipación juvenil.

Las viviendas se edificarán en dos parcelas, "actualmente en desuso", ubicadas en la parte central de la calle Ramiro de Goñi, junto a una zona verde dentro del bulevar, que se conservará.

El nuevo edificio, según han informado desde el Consistorio en una nota, contará con hasta 100 viviendas asequibles, en régimen de alquiler, de entre 450 y 600 euros, para pisos de unos 70 metros cuadrados. El inmueble compartirá características con las edificaciones del entorno, ya que tendrá la misma altura y estética.

La iniciativa la han presentado este viernes el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, y la responsable de la Gerencia de Urbanismo, Pilar Pardo.

Los locales de la planta baja podrán albergar servicios para las personas residentes en el edificio, como lavandería, gimnasio o sala multiusos, pero deberán estar abiertos al barrio.

Las viviendas se adjudicarán por baremo entre aquellas personas que se encuentren previamente inscritas en el Censo de solicitantes de vivienda protegida de Gobierno de Navarra, con empadronamiento en Pamplona de al menos 2 años de antigüedad.

El proyecto se sitúa en el contexto del Plan Municipal de Vivienda Asequible y la tramitación del PEAU permite la adecuación del planeamiento urbanístico para que las edificaciones tengan unas características similares a las edificaciones del entorno.

Una vez aprobado el PEAU, se llevará a cabo un procedimiento de concesión pública para la construcción y gestión del futuro edificio. Este proceso tendrá una duración aproximada de un año y, una vez adjudicada la concesión, la construcción comenzará entre 6 y 12 meses después.

PROCESO PARTICIPATIVO

El procedimiento para tramitar el Plan Especial de Actuación Urbana en las parcelas dotacionales del Plan Parcial de Etxabakoitz Norte incluye un proceso previo de participación ciudadana, que se inicia este miércoles, 4 de febrero, a las 18 horas, en el salón de actos del Colegio Público Nicasio de Landa (calle Etxabakoitz, 2).

La sesión será el punto de partida para presentar aportaciones o sugerencias, durante los 20 días siguientes, hasta el 4 de marzo, a través del correo gerenciadeurbanismo@pamplona.es. Toda la documentación sobre este proceso estará disponible en la web https://decide.pamplona.es.

La participación ciudadana "es clave en este proceso, para integrar sus aportaciones en el modelo urbano propuesto y el diseño del ámbito, que se desarrollará después en el PEAU". Este instrumento urbanístico de planeamiento "es necesario para la ordenación de las parcelas dotacionales del municipio".

La participación ciudadana "servirá para mejorar el trabajo técnico realizado por un equipo especialista en Urbanismo y para lograr los objetivos de una ciudad para las personas y de alta calidad urbana".

Gerencia de Urbanismo, junto con el equipo redactor, serán quienes reflexionen sobre las aportaciones realizadas en las fases de participación, que podrán conllevar propuestas de cambios. En cualquier caso, se realizará un informe de retorno "que justificará cómo se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas".