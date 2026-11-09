El Ayuntamiento inicia la adecuación de una parcela en Miluze para preparar el traslado del vivero municipal

Vivero municipal. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Vivero del Servicio de Jardines ubicado en la actualidad en la finca de Miluze propiedad de Gobierno de Navarra, en la antigua carretera del cementerio, se va a trasladar a una parcela cercana en un futuro próximo. El actual emplazamiento es zona inundable y las acometidas del río han afectado a instalaciones y maquinaria en diversas ocasiones, por lo que el traslado es imprescindible. El vivero ocupará la parcela 1371 del polígono 3, de propiedad municipal, que cuenta con más de 60.000 metros cuadrados, tiene forma alargada, con una anchura media de 120 metros, y dispone de una gran parte arbolada, una parcela de cereal y un almacén con acopio de material de obras del Área de Conservación Urbana.

El contrato para acometer los trabajos de traslado e implantación del vivero actual en su nueva ubicación ha sido adjudicado a Lacunza Hermanos SL, por un importe de 236.391,75 euros y con tres años de garantía. Las actuaciones, con un plazo de ejecución de 75 días, incluyen la adecuación y ordenación general en la nueva parcela, el levante de cierre perimetral, la creación de acometida de agua sobre la red existente y la nueva red de saneamiento hasta su conexión con el colector próximo.

En un futuro, la parcela albergará un edificio de servicios y almacenes, espacios de compostaje y un invernadero tipo multicapilla con sombreo. En esta primera intervención, no se acomete ningún tipo de obra de edificación ni construcción de carácter permanente. La intervención se limita exclusivamente a la adecuación de la parcela para poder trasladar las instalaciones provisionales y desmontables de vestuarios, comedor y almacenes. Algunos de los trabajos previos, como las labores de desbroce, serán ejecutados por el Servicio de Jardines municipal.

El vivero, donde trabajan seis empleados del Servicio de Zonas Verdes, cuenta en la actualidad con invernaderos de producción y almacenamiento de planta, para las campañas de invierno y verano, además de una zona de enviverado de arbolado; zonas de acopio de áridos, tierras, restos vegetales y compostaje; almacenes para maquinaria y materiales; y vestuarios para el personal.

La futura instalación plantea un vivero con superficie mínima estimada de 14.790 m2, estructurado en zonas interiores y exteriores para producción y logística. Las zonas de interior suman 905 m2, con 195 m2 para vestuarios, oficinas y talleres calefactados, y 710 m2 para almacenes de herramientas, maquinaria, acopios interiores y sustratos. Las zonas de exterior abarcan 13.885 m2, desglosadas en 1.475 m2 para áreas administrativas, de carga y maniobra, 10.100 m2 reservados exclusivamente a la producción y cultivo vegetal (arbolado de distintos tipos, arbustivas, flor de temporada, invernaderos y sombras), y 2.310 m2 destinados a grandes acopios, silos de materiales y áreas para la mezcla de tierras.

Además, el futuro vivero municipal incorporará una zona de compostaje y secado de las hojas recogidas por el Servicio de Limpieza Viaria durante el otoño y el invierno. Este espacio permitiría aprovechar los restos vegetales para elaborar compost o reducir su peso mediante un secado previo a su traslado a vertedero, contribuyendo a una gestión más eficiente y sostenible de los residuos, ha informado el Ayuntamiento en una nota.