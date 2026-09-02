El Ayuntamiento de Pamplona celebrará el viernes 18 de septiembre el Debate sobre el Estado de la Ciudad

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PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona celebrará el viernes 18 de septiembre el último Debate del Estado de la Ciudad. La sesión de este Pleno extraordinario se iniciará a las 9.30 horas y podrá seguirse en directo, vía streaming, a través de la página web municipal, www.pamplona.es.

La sesión se prevé que esté presidida, como en el último debate, por la primera teniente de alcalde, Garbiñe Bueno. Será el decimoquinta Debate del Estado de la Ciudad que celebre el Ayuntamiento de Pamplona.

La sesión comenzará con la intervención del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, sin límite de tiempo. Tras esa intervención, tendrá lugar un receso de 30 minutos.

Retomada la sesión, intervendrán las portavocías de los diferentes grupos municipales de la oposición, en orden de mayor a menor representación, durante un máximo de 20 minutos cada una. El alcalde tendrá, si lo desea, turno de réplica sin límite.

A continuación, intervendrán las portavocías de los grupos municipales que sustentan el equipo de gobierno, por orden de mayor representatividad, durante 20 minutos.

Los grupos municipales de la oposición tendrán un segundo turno de intervención, también de mayor a menor representatividad, durante diez minutos cada uno. El alcalde tendrá turno de dúplica si lo desea sin límite de tiempo.

Después, de nuevo, turno para los grupos municipales del equipo de gobierno, de mayor a menor representatividad, con diez minutos para cada uno de ellos.

Si el alcalde no ha intervenido en el turno de dúplica anterior, cerrará el debate con una última intervención sin límite de tiempo. Si interviene en ese turno de dúplica, se abre un tercer turno para todos los grupos municipales de tres minutos más.

Empezarán de mayor a menor representatividad, primero los grupos de la oposición y luego los grupos del equipo de gobierno. En todo caso, el debate lo cerrará el alcalde con una última intervención sin límite de tiempo.

El Reglamento Orgánico de Pleno, aprobado en 2015, recoge en su artículo 117 que, "con carácter anual, el Pleno celebrará un debate sobre política general en sesión extraordinaria y monográfica en el que no podrán incluirse otros asuntos".

Este Debate sobre el Estado de la Ciudad celebró su primera sesión en la década de los 90 y se retomó en 2008. Desde entonces, ha habido sesiones todos los años salvo, como señala también el artículo 117, "el año en que se celebren elecciones municipales", es decir, 2011, 2015, 2019, 2023 y el próximo 2027.