El Ayuntamiento de Pamplona cerró el ejercicio presupuestario de 2025 con un superávit de 20,5 millones

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ejercicio presupuestario de 2025 lo cerró el Ayuntamiento de Pamplona con un superávit de 20,51 millones de euros, casi cuadruplicando los 5,3 millones de superávit alcanzados en 2024. Destaca de la Cuenta General de 2025, cuyos informes ha conocido este lunes la Comisión de Cuentas los 10,19 millones de ingresos de más por la actualización de la contribución territorial, por los 19,45 millones de ingresos procedentes de la venta de parcelas en Lezkairu, por la contratación de un préstamo de 5 millones y por la reducción de los gastos de personal en 3,7 millones de euros, entre otros aspectos.

El año 2025 se caracterizó por un cambio de tendencia en las cuentas municipales. Los ingresos corrientes aumentaron en 17,82 millones respecto a 2024 y, por el contrario, los gastos de funcionamiento se redujeron en 1,19 millones de euros, lo que ha permitido que el ahorro bruto y el ahorro neto vuelvan a valores altos, acercándose a las cifras más elevadas de la última década. El Ayuntamiento de Pamplona cerró 2025 con un ahorro bruto de 27,32 millones y un ahorro neto de 22,12 millones.

El remanente de tesorería total alcanzó un importe de 51.718.208,91 euros, un 11,17% más que en el ejercicio 2024, y la deuda viva consolidada a 31 de diciembre de 2025 se situó en los 31.651.726,15 euros. Así las cosas, el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Pamplona está en un 11,52%, cifra con la que puede concluirse, según se recoge en la Cuenta General de 2025, que la situación financiera del Ayuntamiento de Pamplona, al menos a corto plazo, es saneada. El periodo medio de pago a proveedores no superó el plazo máximo de 30 días previsto en la normativa de morosidad, según ha informado el Consistorio.

INCREMENTO DEL GASTO EN UN 0,86%

El gasto realizado durante 2025 ascendió a 294.245.505,91 euros, lo que representó un incremento del 0,86% respecto a la liquidación de 2024. Teniendo en cuenta que los créditos definitivos del ejercicio alcanzaron un importe de 316.517.071,25 euros, hubo una ejecución del 92,96%. Los gastos de personal del capítulo 1 ascendieron a 117,53 millones, 3,7 millones menos que en 2024. El año pasado el gasto de personal se incrementó en 12,41 millones de euros con respecto a 2023 debido en parte al abono de 6,53 millones en conceptos de atrasos. Los gastos corrientes del capítulo 2 alcanzaron un importe de 90,13 millones, lo cual supuso un incremento del 2,3% respecto a 2024.

Las transferencias corrientes alcanzaron un importe de 27,65 millones de euros, prácticamente el mismo que el año pasado. Dentro de este capítulo se registraron las transferencias corrientes a las entidades dependientes del Ayuntamiento de Pamplona (Escuelas Infantiles, Gerencia de Urbanismo, Teatro Gayarre y PCH-IB) por valor de 4,1 millones. En las inversiones reales del capítulo 6, el gasto llegó a los 37,62 millones, con un incremento del 2,35%. Las transferencias de capital del capítulo 7 alcanzaron 8,65 millones, un 24,78% menos que en 2024. Dentro de este capítulo se registraron las transferencias de capital a las entidades dependientes del Ayuntamiento de Pamplona por importe de 6 millones.

En el capítulo 8 se registraron los anticipos concedidos al personal y, en el ejercicio 2025, el préstamo de 7,2 millones de euros concedido a Pamplona Ciudad Habitable -Iruña Biziberritzen, que fue devuelto en el mismo ejercicio. Se amortizó deuda, como se recoge en el capítulo 9, por un importe de 4,32 millones de euros, lo que supuso una reducción del 27,16% con respecto al ejercicio 2024. Los gastos financieros del capítulo 3 supusieron 870.266,32 euros, ha añadido.

1.114 EUROS DE GASTO POR HABITANTE

Del total del gasto realizado en 2025, el Ayuntamiento de Pamplona aplicó un 44,6% a gastos en servicios públicos básicos (urbanismo, medio ambiente, y seguridad ciudadana), lo que supuso 629,30 euros por habitante. Le siguió el gasto en actuaciones de protección y promoción social (programas de acción social, igualdad y atención al desarrollo) con un 21,3% del total, es decir, 300,50 euros por persona.

Si se analiza la ejecución presupuestaria consolidada del Ayuntamiento de Pamplona con relación a la ciudadanía, el ingreso realizado en 2025 fue de 1.545,90 euros por habitante, mientras que el gasto fue de 1.411,63 euros, correspondiendo 222,73 euros a inversiones. Del total de los ingresos, un 23,2% provino de impuestos de competencia municipal, por lo que cada persona aportó por término medio 358,30 euros.

De cada 100 euros, 39,95 se destinaron a gastos de personal, 30,63 a compras de bienes corrientes y servicios, 9,40 a transferencias corrientes, 15,73 a la realización de inversiones y 1,77 a la amortización de deuda y al pago de intereses. La principal fuente de financiación de estos gastos fueron las transferencias, principalmente del Gobierno de Navarra, que supusieron un 54,35% de los ingresos totales, y en un 39,76% los ingresos tributarios. Los ingresos patrimoniales y los procedentes de enajenaciones patrimoniales representaron el 4,24% sobre los ingresos totales.

MÁS DE 301 MILLONES DE INGRESOS, UN 15% MÁS QUE EN 2024

El total de ingresos reconocidos en el ejercicio presupuestario de 2025 fue de 301.366.881,54 euros, lo que representó un incremento del 15,26% con respecto al ejercicio 2024. Este incremento se debió en gran medida a los mayores ingresos obtenidos por la Contribución territorial, a los ingresos transferidos por la Gerencia de Urbanismo procedentes de la venta de unas parcelas de su propiedad y a la contratación de un préstamo por importe de 5 millones de euros

Por impuestos directos se liquidaron 62,96 millones de euros, lo que supuso un incremento del 15,3% con respecto al año anterior, fundamentalmente, como consecuencia de los mayores ingresos obtenidos por la contribución territorial. Por el contrario, los ingresos procedentes del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana se vieron reducidos en 1,9 millones de euros con respecto al ejercicio 2024. Los ingresos por impuestos indirectos (ICIO) experimentaron un incremento del 10,86% respecto al ejercicio 2024.

El capítulo 3 se mantuvo en valores similares a los de 2024, alcanzando un importe de 44,8 millones. Los ingresos más importantes fueron los 18,48 millones procedentes de la ORA, los 11,37 de multas y sanciones o los 3,3 de la tasa por aprovechamientos especiales a favor de empresas de servicios de suministros. Las transferencias corrientes del capítulo 4 representaron el 46,23% de los ingresos y alcanzan los 139,30 millones, un 7,95% más que en 2024, gracias, entre otros, al aumento del fondo de participación de las entidades locales en los tributos de la Hacienda Foral, que se incrementó en un 8,08%. Los ingresos por transferencias de capital del capítulo 7 también se incrementaron en 18,98 millones con respecto al año 2024. En este capítulo se registraron 19,45 millones transferidos por la Gerencia de Urbanismo procedentes de la venta de varias parcelas en Lezkairu.

El capítulo 5 alcanzó un importe de 3,52 millones, 2,03 millones menos que el año anterior, en parte como consecuencia de la disminución de la retribución que el Ayuntamiento obtiene por los fondos dinerarios depositados en las cuentas bancarias. Asimismo, se redujeron los ingresos procedentes por el concepto 'concesiones y cánones' en 681.600,11 euros. Los ingresos por enajenaciones patrimoniales de capítulo 6 descendieron en 9,9 millones, compensados por la transferencia recibida de la Gerencia de Urbanismo por los ingresos procedentes de la venta de las parcelas en Lezkairu. El capítulo 8 presentó una ejecución con unos valores superiores a los que son habituales, tanto en gastos como en ingresos, porque en el mismo se registró el préstamo de 7,2 millones concedido a Pamplona Ciudad Habitable -Iruña Biziberritzen S.A, así como su devolución.